Brian Van Hinthum

Maandag 23 oktober 2023 14:47

Max Verstappen wist zondag in Austin de achttiende Grand Prix van het seizoen op zijn naam te schrijven door te winnen op het Circuit of the Americas. Tijdens de podiumceremonie werd Verstappen echter getrakteerd op een hoop boegeroep. Helmut Marko spreekt zich uit over de situatie.

Het werd zondag in Texas zeker geen gemakkelijke middag voor de drievoudig wereldkampioen. Verstappen wist al dat het een lastige kluif ging worden met zijn teleurstellende zesde startplek, nadat zijn snelle tijd op vrijdag werd afgepakt wegens track limits. Hij hield bij de start zijn hoofd koel, al was het tijdens de race vaak lastig om rustig te blijven. De Limburger kende problemen met de remmen, waardoor hij het op de boardradio meermaals aan de stok kreeg met engineer Gianpiero Lambiase. Uiteindelijk hield hij Lewis Hamilton nét achter zich en pakte hij zege nummer vijftien van het seizoen en zijn vijftigste in totaal.

Boegeroep richting Verstappen

De drievoudig wereldkampioen mocht na afloop dus naar het podium voor zijn trofee, maar kon daar niet op een warm onthaal van de "fans" rekenen en kreeg een hoop boegeroep over zich heen. Tijdens het betreden van het podium én het ontvangen van de beker werd er veelvuldig negatief gejoeld, terwijl met name de naam van Sergio 'Checo' Pérez luid door het Nederlandse volkslied gescandeerd werd. Texas staat bekend om de grote aantallen aan Mexicaanse bezoekers tijdens de race en zij leken het dan ook op Verstappen gemunt te hebben.

Marko reageert

Later deze week strijkt het Formule 1-circus tijdens deze triple-header alweer neer in nota bene Mexico en de vrees bestaat dan ook dat het daar nóg veel erger gaat zijn. Marko haalt tegenover Sky Germany zijn schouders op: "We staan met een hoop Mexicanen in contact. Het grootste gedeelte is ontzettend vriendelijk en eerlijk. Maar je hebt altijd een aantal - laten we het zo zeggen - enthousiaste mensen, die het niet zo op hebben met de sportieve standaard die wij hanteren. We hebben echter geen zorgen en kijken ernaar uit om naar Mexico te gaan."