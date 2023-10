Lars Leeftink

Zondag 22 oktober 2023 15:49

Christian Horner heeft zich aangesloten bij de kritiek van Max Verstappen op het format van het weekend met een sprintrace zoals het nu is. Toch ziet de Brit er wel de potentie van in en is de gedachte erachter volgens Horner helemaal niet zo slecht.

In gesprek met Auto, Motor und Sport zegt Horner dat hij zich aansluit bij de mening van Verstappen. "Voor mij neemt de sprintrace te veel magie weg van de hoofdrace. In het verleden, als fan, werd je op zondag wakker en had je er zin in. Nu weet je na de zaterdag hoe de zondag zal verlopen. Het resultaat verandert meestal niet veel."

Idee bevalt Horner wel

Volgens Horner betekent dit niet dat hij totaal geen fan is van het idee. De Brit heeft wel wat ideeën voor een alternatief. "Met de sprintrace op zichzelf is de Formule 1 de juiste weg ingeslagen. Het format kan hier en daar wat veranderingen gebruiken. Misschien moet je de top tien op de startgrid omdraaien. Een andere mogelijkheid zou zijn om meer punten toe te kennen. Dat zou coureurs kunnen aanmoedigen om meer risico's te nemen, omdat het meer de moeite waard is."

Banden onder controle houden

Horner had tegenover het Duitse medium ook nog wat te zeggen over de sprintrace zelf, die Verstappen won voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Volgens Horner was het een race die goed werd uitgevoerd, waarbij vooral het bandenmanagement van Verstappen de Brit beviel. "Dat was een demonstratie van hoe voorzichtig onze auto met de banden omgaat. Dat maakt deel uit van ons concept. We hechten bijzonder veel waarde aan onze race pace."