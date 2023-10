Lars Leeftink

Max Verstappen is nog steeds geen fan van hoe het format tijdens een sprintrace weekend werkt. De Nederlander, inmiddels drievoudig wereldkampioen en winnaar van de sprintrace die in de nacht van zaterdag of zondag verreden werd, ziet veel problemen met de invulling van het huidige format.

Na afloop besprak Verstappen het format van het weekend met een sprintrace tijdens de persconferentie die na de korte race gehouden werd in Austin. Volgens de Nederlander, die al vaker heeft aangegeven dat hij er geen fan van is, werkt het format niet. "Bij de kwalificatie heb ik het gevoel dat je, als je eenmaal de kwalificatie hebt afgerond, een beetje verdwaald bent. Ik denk dat we één kwalificatie nodig hebben in het weekend waar je echt alles op het spel zet en dat geweldig aanvoelt. Ik stond nu op P1, maar het is een zaterdag, dus zijn er sowieso niet veel punten te verdelen."

Voorspelbaar

Volgens Verstappen is er nog een andere reden waarom dit geen goed format is. "Afgezien daarvan, nu we deze race hebben gehad, weet iedereen min of meer wat er op zondag gaat gebeuren. Dat haalt de spanning weg. Als we alleen de kwalificatie van vrijdag hadden gehad, weet niemand echt wat er in de race zal gebeuren. Dan zet je de tv aan omdat je niet weet wat je kan verwachten."

Track limits

Vervolgens gaat Verstappen ook in op track limits, waarbij hij zich wel aan kan sluiten bij het idee van zijn collega's: de kerbs als baanlimiet nemen. "Bij de zeer lage snelheid denk ik dat de witte lijn geen groot probleem is, maar in sommige bochten is het moeilijk om te oordelen over zo'n kleine witte lijn. Maar ja, ik denk dat we iets anders moeten bedenken, want het is lastig. Je maakt dit soort fouten natuurlijk niet met opzet. Maar we blijven met de FIA praten om te zien wat we kunnen doen."