Vincent Bruins

Zondag 22 oktober 2023 00:58 - Laatste update: 01:00

Lewis Hamilton verdiende een podiumresultaat in de Sprint, de zaterdagswedstrijd in de Verenigde Staten. Hij klom een plekje omhoog bij de start, maar moest al gauw zijn meerdere erkennen in Max Verstappen.

De zevenvoudig wereldkampioen had zich als derde gekwalificeerd voor de Sprint op Circuit of the Americas. Verstappen maakte vanaf pole position niet de beste start mee en duwde Charles Leclerc naar de binnenkant richting de eerste bocht. Hamilton kon langs de buitenkant veel meer snelheid meenemen en kon zo de tweede stek afpakken van de Ferrari-coureur. Tot de vijfde van negentien ronden kon Hamilton nog binnen een seconde van Verstappen blijven, maar aan de finish was het gat uiteindelijk meer dan negen seconden.

Tevreden met podium

"Dat was een leuke race," legde Hamilton direct na de Sprint uit. "Ik had een goede start richting bocht 1, een leuk gevecht met Charles. Ik probeerde op het begin nog om dichterbij Max te komen, maar qua snelheid zijn ze momenteel onverslaanbaar. Maar ik ben wel blij dat het gat iets kleiner is geworden, al moeten we nog flinke vooruitgang boeken om er ook toe in staat te zijn de snelheid die hij had, voor de gehele race vol te houden. Desalniettemin ben ik blij om weer op het podium te staan."

Vooruitblik op zondag

"Dat zal ons vooraan wel helpen," vertelde de Mercedes-coureur, reagerend op het feit dat Verstappen morgen de Grand Prix vanaf P6 start. "Uiteindelijk zal het niet lang duren, voordat hij in onze nek hijgt met de snelheid die hij vandaag liet zien. Ik denk dat het wel een leuk gevecht gaat worden met Charles en Lando. We zijn qua pace redelijk gelijk aan elkaar, dus hopelijk gaat het een mooie strijd worden morgen. Als we allemaal Max achter ons kunnen houden, dan zou dat geweldig zijn. Zo niet, geen zorgen."