Vincent Bruins

Zaterdag 21 oktober 2023 18:58

De F1 Academy staat dit weekend voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. Susie Wolff hoopt dat de raceklasse voor vrouwen meer steun gaat krijgen dan alleen maar van Lewis Hamilton.

De F1 Academy werd eind vorig jaar opgericht als vervanger van de failliete W Series. In dit eerste seizoen reisde het gloednieuwe kampioenschap af naar de Red Bull Ring, Valencia, Barcelona-Catalunya, Zandvoort, Monza, Paul Ricard en Circuit of the Americas. De wedstrijden in het voorprogramma van de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn voor de dames de seizoensfinales. Er doen vijftien vrouwelijke coureurs mee, verdeeld over vijf teams, waaronder MP Motorsport. Emely de Heus komt voor het Nederlandse team uit en schreef Race 1 op Barcelona-Catalunya op haar naam. Eerder deze zaterdag in Austin stelde Prema Racing-coureur Marta García de titel van 2023 veilig en ze werd direct gefeliciteerd door niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Plannen 2024

De kalender voor volgend jaar bestaat wederom uit zeven weekenden met ieder drie races, maar de F1 Academy zal dit keer altijd in het voorprogramma van de Formule 1 staan met wedstrijden in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi. De dames zullen gebruikmaken van de Tatuus F4-T-421 Formule 4-bolide met zo'n 165pk, dankzij een viercilinder turbomotor van Autotecnica. Tien van de vijftien coureurs zullen gelinkt worden aan een Formule 1-team. Bianca Bustamante werd eerder deze week aangekondigd bij het Driver Development Programme van McLaren en zal met steun van het Britse team uitkomen voor ART Grand Prix.

Meer steun

Ondanks dat alle Formule 1-teams al worden gekoppeld aan tien van de vijftien vrouwelijke coureurs, hoopt F1 Academy-directeur Wolff op nog meer steun: "Het is een beetje triest dat het altijd Lewis is," vertelde ze bij Sky Sports F1. "Hij is altijd degene die steun biedt en langskomt, en volgens mij komt dat uiteindelijk doordat hij weet hoe het is om de enige te zijn en daarom die affiniteit heeft. Maar er zullen tien F1-teams zijn met hun eigen kleurstelling, dus ik verwacht volgend seizoen veel meer interactie van de F1-teams, omdat zij de platforms en de stemmen hebben, en ik denk dat dat enorm veel gaat helpen, omdat dit geen project voor de korte termijn is. Als we succes willen zien, dan moet dat voor de lange termijn zijn." Wolff benadrukte dat het wel bloed, zweet en tranen vergde om alle tien teams te laten tekenen voor het plan om de F1 Academy op deze manier te steunen. Ze ziet al wel de positieve effecten ervan. In de F1 Academy is namelijk de regel opgesteld dat je als coureur niet meer dan twee seizoenen in het kampioenschap mag doorbrengen en de Schotse ziet Formule 1-teams nu al zoeken naar de volgende dames die mogelijk sterren in de autosport kunnen worden.