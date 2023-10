Remy Ramjiawan

Dinsdag 17 oktober 2023

De kalender van het tweede seizoen F1 Academy is bekendgemaakt. De raceklasse voor vrouwen zal volgend seizoen zeven ronden afwerken, die allemaal plaatsvinden in het voorprogramma van de Formule 1. Ook Zandvoort is één van de zeven stops op de kalender van 2024.

Een maand nadat de W Series had aangekondigd dat het in financiële problemen was gekomen, werd de F1 Academey opgericht. Het is onderdeel van de autosport om vrouwen een eerlijkere kans te geven. Volgend jaar staan er zeven ronden op het programma. Zo start de klasse in maart in Djedda, zal het in mei racen in Miami en keert het in juni terug naar Europese bodem, want de race op Barcelona staat dan op het programma. Zandvoort is de vierde stop van de kalender, eind augustus. Daarna wordt er afgereisd naar Singapore, Qatar en de finale van het seizoen vindt plaats in Abu Dhabi.

Wereldwijde serie worden

Managing Director F1 Academy Susie Wolff: "We willen jonge meisjes en vrouwen over de hele wereld inspireren en hen laten zien dat er een plek voor hen is in onze sport, en racen naast de Formule 1 zal ons helpen om dit te bereiken." Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met de kalender: "Het is fantastisch om F1 Academy volgend jaar in zeven rondes van de Formule 1-kalender te verwelkomen. Dit wereldwijde platform, in combinatie met de steun van alle tien Formule 1-teams."