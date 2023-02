Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 februari 2023 10:14

Het lijkt steeds moeilijker te gaan worden voor Mohammed Ben Sulayem om door te gaan in zijn rol als voorzitter van de FIA. Liberty Media zou al geïrriteerd zijn door het gedrag van de president, maar inmiddels zou de maat ook vol zijn voor de teambazen uit de koningsklasse, zo meldt de BBC.

Als voorzitter van de internationale autosportfederatie heeft Ben Sulayem zich in de voorbije weken uitgelaten over een eventuele verkoop van de Formule 1. Ook kwam hij in opspraak door een vrouwonvriendelijke opmerking van twintig jaar gelden. Daarin vertelde de 61-jarige voorzitter dat hij 'niet van vrouwen houdt die denken dat ze intelligenter zijn dan mannen, omdat dit niet waar is.' Ben Sulayem nam eind 2021 het stokje bij de FIA over van Jean Todt, maar de maat lijkt vol te zijn voor de teambazen uit de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Liberty Media wil af van FIA-president Ben Sulayem, opvolger staat al klaar'

Irritatie

Een teambaas uit de sport heeft zich bij het Britse medium gemeld, maar wenst anoniem te blijven: "Iedereen denkt dat hij weg moet. Dat is zeker de algemene mening." De voorzitter heeft zich in de voorbije maanden ook vaak via Twitter geuit en dat deed namens de autobond, maar niet altijd met de steun van de FIA. Het getouwtrek over de eventuele toetreding van het team van Michael Andretti, zou ook niet goed zijn gevallen bij de teambazen.

Nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië een gooi had gedaan om de commerciële rechten voor 20 miljard over te kopen van Liberty Media, vond Ben Sulayem het nodig om aan te geven dat hij het prijskaartje wat opgeblazen vond. "[Dit zou] de FIA zeker in juridische problemen kunnen brengen. Dit soort opmerkingen brengt dagelijks CEO's ten val", zo luidt de verklaring van de anonieme teambaas.

Vrouwonvriendelijke opmerking

Ondanks dat de Formule 1-wereld zich niet heeft uitgelaten over de vrouwonvriendelijke opmerking van de Arabier van twintig jaar geleden, verdedigde een woordvoerder van de FIA de president wel. Die vertelde dat de opmerking 'niet de overtuigingen van de president weerspiegelde' en wees naar zijn 'sterke staat van dienst op het gebied van het promoten van vrouwen en gelijkheid in de sport'. Volgens de anonieme teambaas heerst er echter 'wijdverbreide walging' in de paddock, over de gemaakte opmerking van de huidige voorzitter van de autobond.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)