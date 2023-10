Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We komen steeds dichter bij het begin van het Grand Prix-weekend in Texas. Haas zal een nieuwe versie van de VF-23 meebrengen naar Circuit of the Americas en heeft bevestigd dat het qua concept die van Red Bull heeft gevolgd. Christian Horner heeft laten weten dat hij een verandering wil zien in een reglement omtrent schade middenin een raceweekend. Een andere topman van de energiedrankfabrikant, Helmut Marko, heeft ondertussen een prijs gewonnen. Alpine zal een financiële boost krijgen dankzij een aantal wereldberoemde atleten. Max Verstappen legt uit dat hij in de voetsporen wil volgen van Valentino Rossi in de GT-racerij. Ook blikken we verder vooruit met een nieuwe supportklasse voor de Dutch Grand Prix en de ontwikkeling van de auto's van 2026.

Verstappen overweegt pad van MotoGP-legende Rossi: "Zal blijven racen, maar geen Grands Prix"

Hoewel Max Verstappen nog lang niet denkt aan stoppen in de Formule 1, legt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport uit dat hij het pad van MotoGP-legende Valentino Rossi wel wil volgen. De negenvoudig wereldkampioen stapte na zijn carrière op de tweewielers over naar de GT-racerij en dat ambieert de Nederlandse Formule 1-kampioen ook wel. Op de vraag of hij over tien jaar nog aan het racen is, reageert hij: "Minder... Ik zal blijven racen, maar geen Grands Prix. Het zou leuk zijn om iets te doen zoals Valentino Rossi. Ik kijk graag naar zijn races in de GT, een categorie waarin ik geïnteresseerd ben, omdat we met onze eigen auto meedoen."

'Teams willen stokje steken voor te vroege ontwikkeling van 2026-auto's'

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport willen de teams voorkomen dat er te snel wordt begonnen aan de ontwikkeling van de 2026-auto's. De technisch directeuren van de teams hebben de afgelopen week vergaderd en zouden graag willen zien dat teams pas in januari 2025 gaan beginnen aan de ontwikkeling van de 2026-wagens. Eerder dit jaar opperde Lewis Hamilton een soortgelijk idee. De Brit gaf aan dat de dominantie in de hand wordt gewerkt door de huidige reglementen. Zo kan Red Bull Racing als kampioen al snel beginnen met de ontwikkeling van de auto van volgend jaar en op die manier de voorsprong behouden. Iets wat Mercedes in haar hoogtijdagen zelf ook deed. Daar moest volgens de zevenvoudig kampioen een stokje voor worden gestoken en het lijkt erop dat Hamilton zijn zin gaat krijgen.

Wereldberoemde atleten voegen zich bij investeerdersgroep Alpine

Hollywood-acteurs Rob McElhenney en Ryan Reynolds investeerden afgelopen juni met Otro Capital en RedBird Capital maar liefst 200 miljoen euro in Alpine. De twee bedrijven namen een belang van 24 procent in Alpine Racing, het moederbedrijf van het Formule 1-team. Het Franse team zal nu via Otro Capital een flinke financiële boost krijgen dankzij een aantal nieuwe investeerders en het zijn zeker geen onbekende namen. Patrick Mahomes, quarterback van de Kansas City Chiefs in de National Football League (NFL), is een van die nieuwe investeerders. Hij won twee Super Bowls en werd twee keer uitgeroepen tot Most Valuable Player van de kampioenschapswedstrijd van de NFL. Chiefs-collega Travis Kelce, een 'tight end'-speler van het team uit Missouri, voegt zich ook bij Otro Capital. Ook wereldberoemde golfers en voetballers staan op het lijstje van nieuwe investeerders.

Red Bull-topman Marko krijgt prijs van Stiermarken voor 'kritisch denken'

Dr. Helmut Marko heeft afgelopen maandagavond de 'Gerhard-Hirschmann-Preis für kritisches Denken' gekregen. Deze werd door Stiermarken uitgereikt, omdat hij al decennialang een impact maakt op de Oostenrijkse deelstaat, zo wist Puls 24 te melden. Volgens staatsgouverneur Christopher Drexler, wethouder van cultuur Günter Riegler en locoburgemeester Judith Schwentner heeft Marko zich ingezet voor de ontwikkeling van het district Murtal en maakt hij een belangrijke economische en culturele impact op de hoofdstad Graz. Riegler vertelde in zijn speech dat de Red Bull-topman "soms verrassend uit de hoek kon komen qua standpunten en argumenten, soms de onveranderlijke feiten in twijfel kon trekken, en soms zich ook kon mengen in discussies door middel van sarcastische en humoristische overdrijvingen die op een prettige manier opwogen tegen de verwachte clichés."

Haas bevestigt overstap naar Red Bull-concept voor Austin: "Binnen budgetplafond gedaan"

Haas heeft het complete bodywork van de VF-23 aangepakt voor de aankomende Grand Prix van de Verenigde Staten en gaat met onder andere de vloer, motorkap, luchtinlaten, sidepods en achtervleugel een andere richting op qua ontwikkeling dan sinds begin 2022. Teambaas Guenther Steiner liet eerder deze week al weten dat Haas een nieuw pad was ingeslagen. Welk pad dat was, was echter nog niet bekend, maar nu kan de teambaas bevestigen dat Haas het Red Bull-concept heeft overgenomen. "We hebben het concept van de auto veranderd, omdat waar we vorig jaar met de nieuwe reglementen mee begonnen, daar konden niet meer prestaties uit halen," aldus de 58-jarige uit Tirol, geciteerd door Speedcafe.

F1 Academy maakt 2024-kalender bekend met plekje voor Zandvoort

De kalender van het tweede seizoen F1 Academy is bekendgemaakt. De raceklasse voor vrouwen zal volgend seizoen zeven ronden afwerken, die allemaal plaatsvinden in het voorprogramma van de Formule 1. Ook Zandvoort is één van de zeven stops op de kalender van 2024. "We willen jonge meisjes en vrouwen over de hele wereld inspireren en hen laten zien dat er een plek voor hen is in onze sport, en racen naast de Formule 1 zal ons helpen om dit te bereiken," vertelde Managing Director F1 Academy Susie Wolff. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met de kalender: "Het is fantastisch om F1 Academy volgend jaar in zeven rondes van de Formule 1-kalender te verwelkomen. Dit wereldwijde platform, in combinatie met de steun van alle tien Formule 1-teams."

Horner wil andere straf zien na grote schade aan auto op zaterdag: "Iets verstandigers"

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft erop aangedrongen bij de FIA om de reglementen omtrent de straffen die uitgedeeld worden (start vanuit de pitstraat) voor auto's die op zaterdag schade oplopen en na de tijdslimiet nog gerepareerd moeten worden. In gesprek met Autosport maakt de Brit duidelijk dat er gekeken moet worden naar een betere oplossing dan een coureur vanuit de pitstraat laten starten in deze situatie. "Ik denk dat het iets is waar we als sport naar moeten kijken, iets verstandigers, want nu al twee weken met Williams en onszelf, is het verre van ideaal."