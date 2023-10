Vincent Bruins

Dinsdag 17 oktober 2023 20:59 - Laatste update: 21:07

Teambaas Guenther Steiner heeft bevestigd dat Haas is overgestapt naar het zogeheten 'Red Bull-concept' voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse team hoopt met de nieuwe versie van de VF-23 flinke stappen te zetten.

Het Haas Formule 1-team is al bezig aan haar achtste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Het is nog altijd op zoek naar haar allereerste podium. 2018 is tot nu toe het beste jaar geweest van Haas met de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap dankzij 93 punten van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Vanaf toen ging het echter bergafwaarts met 2021 als dieptepunt, toen Nikita Mazepin en Mick Schumacher allebei geen punten wisten te scoren. Haas kwam vorig jaar wel lekker uit de startblokken met de nieuwe technische reglementen en ze werden uiteindelijk achtste met 37 punten. Nu in 2023 hebben ze 12 punten binnengesleept en liggen ze negende in de tussenstand.

Geen prestaties meer uit oude concept

Haas heeft het complete bodywork van de VF-23 aangepakt voor de wedstrijd op Circuit of the Americas en gaat met onder andere de vloer, motorkap, luchtinlaten, sidepods en achtervleugel een andere richting op qua ontwikkeling dan sinds begin 2022. Steiner liet eerder deze week al weten dat Haas een nieuw pad was ingeslagen. Welk pad dat was, was echter nog niet bekend, maar nu kan de teambaas bevestigen dat Haas het Red Bull-concept heeft overgenomen. "We hebben het concept van de auto veranderd, omdat waar we vorig jaar met de nieuwe reglementen mee begonnen, daar konden niet meer prestaties uit halen," aldus de 58-jarige uit Tirol, geciteerd door Speedcafe. "Meer downforce creëren en minder luchtweerstand, dat was er gewoon niet meer, dus moesten we het concept veranderen naar wat in de volksmond het 'Red Bull-concept' of 'downwash-concept' wordt genoemd."

Voorbereiding op 2024

"Het is een substantiële update, en we kunnen dit binnen het budgetplafond te doen, omdat we aan het begin van het seizoen geen updates hadden," aldus Steiner, wederom wijzend naar het feit dat ze uit de oude versie van de VF-23 geen prestaties meer konden halen. Magnussen hoopt op "een flinke verbetering", maar focust zich vooral op 2024: "We hopen er allemaal stiekem op dat [de auto] beter presteert dan wat we nu hebben, maar eigenlijk is het grotere doel het onderzoek naar de auto van volgend jaar en het leren ervan." Volgens de Deen is de oude VF-23 zeker niet slecht, maar alleen in hele specifieke omstandigheden en is de 'window' waarin die bolide werkte veel te nauw. "Hopelijk zullen we straks met makkelijker kunnen volgen en zal het wat prettiger voor de banden zijn."