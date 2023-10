Jan Bolscher

Het raceweekend in Texas wordt een belangrijke voor het team van Haas. Niet alleen is het de tweede thuisrace van het seizoen voor de renstal, ook wordt de veelbesproken B-versie van de auto geïntroduceerd.

Haas staat momenteel met 12 punten op de negende en voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap. Met nog vijf races te gaan lijkt het evenaren of verbeteren van de eindklassering van afgelopen jaar - achtste met 37 punten - nog ver weg. De VF-23 presteert over het algemeen sterk in de kwalificatie, maar de auto van de Amerikaanse renstal heeft een groot probleem: de banden worden in hoog tempo over de kling gejaagd. Op zondag is performance hierdoor na enkele ronden vaak al ver te zoeken.

Het roer omgegooid

Er gloort echter hoop aan de horizon. De Amerikaanse renstal werkt al enige tijd aan een fors updatepakket, dat volgende week tijdens de thuisrace in Austin geïntroduceerd moet worden. Als klantenteam van Ferrari is de auto van Haas grotendeels gebaseerd op het concept van de Italiaanse grootmacht, maar men heeft inmiddels besloten het roer om te gooien en een B-versie van de auto op de baan te zetten. Omdat niet alles gedurende het seizoen aangepast mag worden, kan de nieuwe filosofie van Haas slechts deels nu al toegepast worden. Een risico, maar wel een risico dat ze naar eigen zeggen moeten nemen.

Nieuwe filosofie

"Het risico zou nog groter zijn als we er pas in Bahrein in 2024 achter komen dat er is mis is met ons nieuwe pad", zo vertelde teambaas Guenther Steiner enige tijd geleden tegenover Auto, Motor und Sport. "McLaren heeft laten zien dat je met een verandering van het concept direct een grote sprong kan maken." Volgens het Duitse medium is de nieuwe filosofie van Haas sterk gebaseerd op het momenteel dominante concept van Red Bull Racing. Het moet echter nog blijken of hiermee de juiste weg is ingeslagen. Het raceweekend in de Verenigde Staten is daarom een belangrijke voor de renstal.