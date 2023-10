Vincent Bruins

Dinsdag 17 oktober 2023 18:48 - Laatste update: 19:46

Alpine heeft een aantal wereldberoemde atleten verwelkomd als strategische investeerders in het Franse Formule 1-team. Eerder dit seizoen staken bekende acteurs al honderden miljoenen euro's in de renstal waar Pierre Gasly en Esteban Ocon voor uitkomen.

Hollywood-acteurs Rob McElhenney, bekend van onder andere It's Always Sunny In Philadelphia, en Ryan Reynolds, bekend van onder andere Deadpool, zaten al achter de wederopstanding van de Britse voetbalclub Wrexham. Afgelopen juni startten ze een nieuw project en investeerden met Otro Capital en RedBird Capital maar liefst 200 miljoen euro in Alpine. De twee bedrijven namen een belang van 24 procent in Alpine Racing, het moederbedrijf van het Formule 1-team. Alec Scheiner, mede-oprichter van Otro Capital, maakt nu ook deel uit van het bestuur van Alpine Racing en is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. RedBird staat bekend als eigenaar van onder andere AC Milan.

Nieuwe groep investeerders

Alpine zal nu via Otro Capital een flinke financiële boost krijgen dankzij een aantal nieuwe investeerders en het zijn zeker geen onbekende namen. Patrick Mahomes, quarterback van de Kansas City Chiefs in de National Football League (NFL), is een van die nieuwe investeerders. Hij won twee Super Bowls en werd twee keer uitgeroepen tot Most Valuable Player van de kampioenschapswedstrijd van de NFL. Chiefs-collega Travis Kelce, een 'tight end'-speler van het team uit Missouri, voegt zich ook bij Otro Capital. Rory McIlroy, één van de beste golfers ter wereld, heavyweight bokskampioen Anthony Joshua en Liverpool-voetbalspeler Trent Alexander-Arnold maken ook deel uit van de groep investeerders evenals voormalig Real Madrid-, Chelsea en Manchester United-speler Juan Mata en Miami Marlins-investeerder Roger Ehrenberg.