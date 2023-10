Vincent Bruins

Dinsdag 17 oktober 2023 19:33 - Laatste update: 19:39

Dr. Helmut Marko heeft afgelopen maandagavond de 'Gerhard-Hirschmann-Preis für kritisches Denken' gekregen. Deze werd door Stiermarken uitgereikt, omdat hij al decennialang een impact maakt op de Oostenrijkse deelstaat, zo wist Puls 24 te melden.

Marko werd geboren in Graz. Hij won in de 70-er jaren tweemaal de 24 Uur van Le Mans en nam deel aan negen Grands Prix in de Formule 1. Hij was de manager van onder andere Gerhard Berger en richtte in 1989 zijn eigen Formule 3000- en Formule 3-team op. RSM Marko stond vanaf 1999 bekend als het Red Bull Junior Team. Marko werd in 2005 de hoofdadviseur van Red Bull en nam diezelfde rol op zich voor Toro Rosso, nu bekend als AlphaTauri, vanaf 2006. De Oostenrijker woont nog steeds in Stiermarken, dezelfde deelstaat waarin ook de Red Bull Ring ligt. Volgens staatsgouverneur Christopher Drexler, wethouder van cultuur Günter Riegler en locoburgemeester Judith Schwentner heeft Marko zich ingezet voor de ontwikkeling van Murtal en maakt hij een belangrijke economische en culturele impact op Graz.

Verrassend uit de hoek

Marko werd geëerd "voor zijn decennialange werk, ook achter de schermen, omtrent de sportieve en economische ontwikkeling van Stiermarken", aldus de juryleden. Murtal is een district binnen de deelstaat en Graz is de hoofdstad van Stiermarken. Riegler vertelde in zijn speech dat de Red Bull-topman "soms verrassend uit de hoek kon komen qua standpunten en argumenten, soms de onveranderlijke feiten in twijfel kon trekken, en soms zich ook kon mengen in discussies door middel van sarcastische en humoristische overdrijvingen die op een prettige manier opwogen tegen de verwachte clichés."

Diepe wortels van F1

"Hij heeft eraan bijgedragen dat de Formule 1 vandaag de dag diepe wortels heeft in Stiermarken," vervolgde Riegler. "En zo [heeft hij] reclame van onschatbare waarde gemaakt voor de regio en ons thuisland. De economische en culturele boost voor de stad Graz en zeker voor het oude centrum is iets waar we hem als land voor bedanken." De wethouder voegde eraan toe dat Marko een "non-conformist" is die "zijn eigen mening heeft en opkomt voor zijn overtuigingen". Schwentner steunde de uitspraken over Marko en sprak zelf over een "kritische en controversiële denker" met een internationale aantrekkingskracht.