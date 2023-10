Remy Ramjiawan

Volgens dr. Helmut Marko zijn alle recente berichten over een naderend pensioen van zijn kant, pure speculatie. De Oostenrijk legt bij OE24 uit dat hij een overeenkomst met Red Bull heeft tot en met 2024 en dat er deze week geen speciale vergadering over zijn positie staat ingepland.

De afgelopen week kwamen er berichten naar buiten over mogelijk wat onrust in de top van Red Bull Racing. Zo werd er gesuggereerd dat er twee kampen binnen het team zouden bestaan en er werd zelfs door El Globo gewezen naar een ware machtsstrijd binnen de renstal. Marko zou overhoop liggen met teambaas Christian Horner, maar geeft bij het Oostenrijkse medium tekst en uitleg over de huidige situatie bij Red Bull Racing.

Marko bepaalt zelf wanneer hij stopt

Op de vraag hoe de Oostenrijker het maakt na alle berichten van de afgelopen week, vertelt Marko: "Goed, in tegenstelling tot veel veronderstellingen. Ik moet de doemdenkers helaas teleurstellen. Er is geen top deze week. Ik heb een contract tot eind volgend jaar. Wanneer en hoe ik stop, wanneer het voorbij is, is aan mij om te beslissen en niet aan bijvoorbeeld de heer Horner." Hoewel de tachtigjarige adviseur niet wil spreken over een machtsstrijd, lijkt er wel iets anders te spelen binnen het team. "Door de nieuwe organisatie (na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz red.) is alles anders. Mensen proberen hun macht te herdefiniëren."

Geen ultimatum gesteld

De afgelopen weken zou er ook een ultimatum zijn gesteld aan Sergio Pérez, maar ook daar blijkt niets van waar te zijn, volgens Marko. "Dat zijn allemaal speculaties. Net als die over Pérez. Er is geen ultimatum gesteld aan Pérez. Ik denk dat we te veel winnen, want er worden ongelooflijke dingen in de wereld gegooid." Hij wil het dan ook liever over de sportieve aspecten hebben. "Je zou de prestatie van Max Verstappen veel meer moeten waarderen, die is buitengewoon."

Steun Verstappen

Marko kwam de afgelopen maanden negatief in het nieuws, mede dankzij wat onhandige uitspraken. Ondanks dat alles, bleef Verstappen de adviseur steunen. "Aan de ene kant is dat heel geruststellend, er is nog steeds zoiets als loyaliteit en waardering. Sinds ons eerste gesprek toen Max 15 was, is er een speciale band tussen ons. Nu kijk ik uit naar Austin, hopelijk kunnen we daar zondag zijn 50e Grand Prix-overwinning vieren."