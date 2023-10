Remy Ramjiawan

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport willen de teams voorkomen dat er te snel wordt begonnen aan de ontwikkeling van de 2026-auto's. De technisch directeuren van de teams hebben de afgelopen week vergaderd en zouden graag willen zien dat teams pas in januari 2025 gaan beginnen aan de ontwikkeling van de 2026-wagens.

Eerder dit jaar opperde Lewis Hamilton een soortgelijk idee. De Brit gaf aan dat de dominantie in de hand wordt gewerkt door de huidige reglementen. Zo kan Red Bull Racing als kampioen al snel beginnen met de ontwikkeling van de auto van volgend jaar en op die manier de voorsprong behouden. Iets wat Mercedes in haar hoogtijdagen zelf ook deed. Daar moest volgens de zevenvoudig kampioen een stokje voor worden gestoken en het lijkt erop dat Hamilton zijn zin gaat krijgen.

Ontwikkeling

Daar waar Formule 1-teams in het verleden onbeperkt veel geld mocht uitgeven aan de ontwikkeling, is dat in de hedendaagse staat van de sport uit den boze. Een budgetcap is geïntroduceerd om de kosten onder controle te krijgen en een beperking op de ontwikkelingstijd voor het seizoen erna, lijkt er ook te gaan komen. Het Duitse medium wijst naar de vergadering van de TAC (technische werkgroep Formule 1). "Op dit moment lijkt het er tenminste op dat er niet nog meer tijd wordt opgeofferd voor de auto's van 2026. Een wijziging in de regels moet voorkomen dat sommige teams al in 2024 volledig in ontwikkeling gaan en dan een vroege start maken", zo laat AMuS optekenen.

Goedkeuring is slechts formaliteit

De meerderheid van de Formule 1-teams lijken voor het plan te zijn. Het zou betekenen dat de ontwikkeling van de aerodynamica voor het 2026-seizoen, niet eerder mag beginnen dan januari 2025, zo is het plan. Binnenkort komen de technisch directeuren weer bij elkaar om de bevestiging te krijgen. Daarna zal het idee langs de F1 Commission moeten gaan en moet de FIA World Council het geheel goedkeuren. Dat zou volgens het Duitse medium slechts een formaliteit zijn.