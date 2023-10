Remy Ramjiawan

Hoewel Max Verstappen nog lang niet denkt aan stoppen in de Formule 1, legt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport uit dat hij het pad van MotoGP-legende Valentino Rossi wel wil volgen. De negenvoudig wereldkampioen stapte na zijn carrière op de tweewielers over na het GT-kampioenschap en dat ambieert de Nederlandse Formule 1-kampioen ook wel.

De Limburger is nog altijd tot en met 2028 verbonden aan Red Bull Racing, maar voor de periode daarna bestaan nog wat vraagtekens. Verstappen heeft zelf al aangegeven dat hij buiten de Formule 1 om, ook wel een aantal klassiekers wil gaan rijden. Zo is de 24 uur van Le Mans al een aantal keren ter sprake gekomen, maar een avontuur in de GT-auto's sluit hij bij het Italiaanse medium ook niet uit.

GT-races

Verstappen is naast zijn Formule 1-carrière thuis vaak op de simulator terug te vinden en het tekent de 'racebeest' in de Nederlander. Op de vraag of hij over tien jaar nog aan het racen is, reageert hij: "Minder... Ik zal blijven racen, maar geen Grands Prix. Het zou leuk zijn om iets te doen zoals Valentino Rossi. Ik kijk graag naar zijn races in de GT, een categorie waarin ik geïnteresseerd ben, omdat we met onze eigen auto meedoen." De Limburger heeft Verstappen.com Racing opgezet en de zoon van zijn manager, Thierry Vermeulen, bestuurde vorig jaar de wagen in het ADAC GT Masters-kampioenschap, één van de meest competitieve GT3-kampioenschappen ter wereld.

Plezier, maar hard blijven werken

Toch staat het Formule 1-project op dit moment nog op de eerste plek. Verstappen wist in 2023 zijn derde titel te pakken en gezien de huidige vorm van hem en het team, lijken er nog wel een aantal te gaan volgen. Over de periode daarna is hij duidelijk: "Rossi heeft alles wat hij had gegeven aan de MotoGP en heeft daardoor een indrukwekkende carrière achter de rug. Nu heeft hij plezier, terwijl hij nog steeds keihard aan het werk is en hij wil blijven winnen. Ik denk dat er in de toekomst ook zoiets voor mij is weggelegd", aldus Verstappen.