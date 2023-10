Lars Leeftink

Dinsdag 17 oktober 2023 09:51 - Laatste update: 09:55

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft erop aangedrongen bij de FIA om de reglementen omtrent de straffen die uitgedeeld worden (start vanuit de pitstraat) voor auto's die op zaterdag schade oplopen en na de tijdslimiet nog gerepareerd moeten worden. Deze straffen moeten herzien worden, aldus de Brit.

Zowel Logan Sargeant als Sergio Pérez moesten de afgelopen raceweekenden vanuit de pits aan de race beginnen omdat de auto op zaterdag veel schade had opgelopen en het team langer dan de limiet van twee uur na de kwalificatie of sprintrace door moest werken om de auto gereed te krijgen zodat de FIA het proces na de sessie in gang kon zetten. Sargeant overkwam dit in Japan, terwijl dit bij Pérez gebeurde in Qatar. Het verwisselen van het chassis kost volgens Horner zoveel tijd, dat het halen van de huidige regels van de FIA in dit soort omstandigheden onmogelijk is en een start vanuit de pitstraat onvermijdbaar is.

Horner over straf

In gesprek met Autosport maakt Horner, al jaren met succes teambaas van Red Bull Racing, duidelijk dat er gekeken moet worden naar een betere oplossing dan een coureur vanuit de pitstraat laten starten in deze situatie. "Ik denk dat het iets is waar we als sport naar moeten kijken, iets verstandigers, want nu al twee weken met Williams en onszelf, is het verre van ideaal."

Onmogelijk

Volgens Horner is het amper mogelijk om de auto gereed te krijgen voor de race als er op zaterdag zoveel schade is, laat staat dat het allemaal binnen de regels van de FIA kan gebeuren zonder dat er penalty's uitgedeeld moeten worden. Het bouwen van een derde auto of chassis voor de race en ook nog eens de regels naleven, is volgens Horner momenteel onmogelijk. "Geen kans. Met de schade aan de crashstructuur enzovoort, zou dat onmogelijk zijn geweest. Ze hebben fenomenaal werk geleverd om alles om te draaien."