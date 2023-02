Tweevoudig Grand Prix-winnaar Jean-Pierre Jabouille overleden op 80-jarige leeftijd

Remy Ramjiawan

Donderdag 2 februari 2023 19:50 - Laatste update: 20:19

Jean-Pierre Jabouille, winnaar van twee Grands Prix, is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden. De man die in de Formule 1 voor Tyrrell Racing en Ligier racete was de eerste coureur die Renault in de Formule 1 liet winnen.

Jabouille is in zijn Formule 1-carrière 49 keer aan de start verschenen. Dat deed hij in twee verschillende periodes. Zo was hij in 1974 één jaar actief in de koningsklasse, om vervolgens een tweede leven in de sport te krijgen van 1977 tot en met 1981. De Fransman heeft in die periode bij verschillende teams gezeten, waaronder de renstal van Frank Williams.

Artikel gaat verder onder video

Eerste overwinning Renault

De "Lange Blonde Kerel" zal de geschiedenis ingaan omdat hij de gele eenzitters heeft laten winnen. Op het circuit van Dijon-Prenois hebben Renault en Jabouille voor het eerst in de geschiedenis een turbomotor laten winnen. Zijn overwinning werd echter overschaduwd door de fantastische strijd tussen de andere Renault van René Arnoux en de Ferrari van Gilles Villeneuve. Een jaar later won hij opnieuw met Renault op de Österreichring in Oostenrijk.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)