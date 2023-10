Lars Leeftink

Zondag 15 oktober 2023 08:04

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van Mercedes, heeft aangegeven dat Mercedes denkt dat de W14 wat minder geschikt is voor het circuit in Austin. Toch hoopt de Brit wel dat het team beter gaat presteren dan ze zelf verwachten.

Tot nu toe verloopt 2023 voor Mercedes ongeveer hetzelfde, met als enige verschil dat er een ander probleem is. Vorig jaar was het porpoising waardoor het team pas richting het einde van het seizoen vertrouwen in de auto begon te krijgen. In 2023 is het concept de reden dat het team nog niet helemaal zit waar het wil zitten. Toch staat het team op P2 in het kampioenschap bij de constructeurs en kan Lewis Hamilton wellicht nog tweede worden bij de coureurs. Een zege is er echter nog niet geboekt in 2023, waarbij Mercedes denkt dat dit in Austin volgend weekend ook niet gaat gebeuren.

Mercedes in Austin

Op de site van Mercedes gaat Shovlin in op het weekend dat eraan zit te komen. Volgens Shovlin is het circuit in Texas wat minder gunstig voor de W14 van Mercedes. "Hoe gaan we het doen in Austin? Nou, dat is een heel ander circuit. Het is een agressief asfalt, waardoor de banden heel gemakkelijk oververhit kunnen raken en waarschijnlijk is onze grootste zorg hoe we het qua topsnelheid gaan doen. Daar lijken Red Bull en McLaren bijzonder sterk. Er zijn veel lage snelheidsbochten en in Qatar waren we juist daar erg goed in."

Moeilijk voorspellen

Toch houdt Shovlin hoop, deels ook omdat het zelfs voor Mercedes zelf lastig te voorspellen is hoe de auto van het team in Austin gaat presteren. "Het is moeilijk om precies te voorspellen hoe we het gaan doen, maar ons doel is om erbij te zitten en te vechten om het podium. We hadden een hele goede kans om met beide auto’s op het podium te komen in Qatar, hopelijk lukt het ons om daarvoor te vechten in Austin”,