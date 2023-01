Dit zijn de tien circuits waarop de Formule 1 het vaakst races gereden heeft

Lars Leeftink

De Formule 1 gaat al tientallen jaren mee en heeft in totaal op 69 verschillende circuits een Grand Prix verreden. Op welk circuit heeft de Formule 1 de meeste races gereden en hoeveel zijn dit er?

De allereerste F1-race in 1950 werd verreden op het circuit in Silverstone, Groot-Brittannië. Toch staat het circuit niet bovenaan in de lijst met de meeste F1-races verreden op een circuit. Deze eer gaat naar een ander circuit dat ook erg populair en bekend is. Met 32 races ontbreken de Grand Prix van Nederland in Zandvoort en Spanje in Barcelona net in de top tien. Welke circuits staan er wel in?

1: Autodromo Nazionale Monza (Italië): 72 races

Het hoogste aantal races in de Formule 1 is verreden op het circuit Autodromo Nazionale Monza. Het historische circuit wordt sinds 1950, het eerste F1-seizoen, al gebruikt. Er waren twee seizoenen, 1980 en 1981, waarin er niet op het circuit werd geracet door de Formule 1. In 2023 gaat de 73ste race op het circuit verreden worden, waardoor het een andere historische Grand Prix net voor weet te blijven.

2: Circuit de Monaco (Monaco): 68 races

De Grand Prix van Monaco op het legendarische stratencircuit staat ook al sinds het eerste F1-seizoen (1950) op de kalender. De race was vervolgens tot 1954 afwezig, werd vanaf 1955 tot eind 2019 weer verreden en ontbrak vervolgens in 2020. In 2021 en 2022 werd er weer gewoon gereden, waardoor het totaal op 68 staat. Komend seizoen wordt de 69ste race in Monaco voor de Formule 1.

3: Silverstone Circuit (Groot-Brittannië): 57 races

Als derde op de lijst staat het circuit dat als eerste werd gebruikt door de Formule 1: Silverstone. Het circuit ontbrak tussen 1954 en 1986 een paar keer op de kalender, maar staat sinds 1986 elk jaar op het programma in de Formule 1. In totaal zijn er 56 races verreden en staat komend seizoen de 58ste Grand Prix op het programma.

4: Circuit de Spa-Francorchamps (België): 55 races

Vervolgens komen we Spa-Francorchamps tegen, dat met 55 races in de buurt komt van het aantal dat Silverstone in handen heeft. Ook dit circuit stond in 1950 al op de kalender en ontbrak gedurende de historie van de Formule 1 soms een jaar. Sinds 2007 is er telkens een Grand Prix verreden in België, en in 2023 wordt het de 56ste race. Het zou ook zomaar eens de laatste kunnen zijn, aangezien het contract van het circuit eind 2023 afloopt en Zuid-Afrika klaar is om toe te slaan voor 2024.

5: Nürburgring (Duitsland): 41 races

Vervolgens ontstaat er een gaat naar twee circuits. De eerste is de Nürburgring, waar 41 races op verreden zijn. Sinds 1951 stond het circuit op de kalender, maar na 2013 was er alleen in 2020 nog een Formule 1-race op de Nürburgring. Dit was uit noodzaak, vanwege de coronacrisis. Voorlopig lijkt de race op korte termijn niet terug te keren op de huidige kalender.

6: Circuit Gilles Villeneuve (Canada): 41 races

Het Circuit Gilles Villeneuve is, vergeleken met de circuits hierboven, een nieuwkomer. Er werd door de Formule 1 voor het eerst op gereden in 1978 en het circuit ontbrak sindsdien alleen in 1987, 2009, 2020 en 2021. De laatste twee jaar kwamen door corona. In 2022 stond de race echter weer op de kalender, net zoals in 2023 het geval is. Dit wordt de 42ste race, waardoor het circuit na dit seizoen voor de Nürburgring komt te staan.

7: Autódromo José Carlos Pace (Brazilië): 39 races

Het Autódromo José Carlos Pace staat op de zevende plaats met 39 race. Het circuit stond in 1973 voor het eerst op de F1-kalender. Sindsdien staat het circuit, beter bekend als Interlagos, bijna elk jaar op de F1-kalender. Alleen in 1978, tussen 1981 en 1989 en in 2020 stond de race niet op de kalender. Komend seizoen zal de race, zoals gewoonlijk aan het einde van het seizoen, voor de 40ste keer verreden worden. Dit betekent dat de race in 2024 op gelijke hoogte komt met de Nürburgring en daar in 2025 overheen kan gaan.

8: Hockenheimring (Duitsland): 37 races

De Hockenheimring, die op de achtste plaats staat met 37 races, zal voorlopig ook niet op de kalender van de Formule 1 terug te vinden zijn. Het circuit werd voor het laatst in 2019 gebruikt. In 1970 stond het circuit voor het eerst op de kalender, waarna het vanaf 1977 tot 2006 altijd op de kalender stond. Vanaf 2007 werd het al om het seizoen, en sinds 2019 is er niet meer door een F1-auto op het prachtige circuit gereden.

9: Hungaroring (Hongarije): 37 races

Dit is dan ook precies de reden dat de Hungaroring komend seizoen met de 38ste race op het circuit over de Hockenheimring gaat in de stand. Het circuit in Hongarije staat sinds 1986 nog maar op de kalender, maar heeft sindsdien elk seizoen op de kalender gestaan. Onafgebroken dus. Ook in 2023 wordt de race weer verreden, waardoor het aantal dus op 38 komt.

10: Red Bull Ring (Oostenrijk): 36 races

De laatste plaats, net voor Zandvoort en Barcelona dus, is voor de Red Bull Ring in Oostenrijk. Daar werden 36 races verreden. Sinds 1970 wordt er bijna altijd gereden door F1. Alleen tussen 1988 en 1996 en tussen 2004 en 2013 werd het circuit niet door de Formule 1 gebruikt. Dit kost het circuit een paar plaatsen op de ranglijst. Toch is het dus genoeg om twee Europese circuits en Suzuka (Japan) net uit de top tien te houden.

