Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023 10:51 - Laatste update: 10:55

Ondanks dat er nog geen bevestiging is van AlphaTauri zelf, lijkt Daniel Ricciardo zijn terugkeer zelf al een beetje aan te hebben gekondigd. Het zou betekenen dat er een einde komt aan de reeks van raceweekenden van zijn vervanger, Liam Lawson.

Tegenover The Athletic was Ricciardo namelijk kort en bondig toen hem werd gevraagd over een eventuele terugkeer tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten volgend weekend. "Ja, ik ben terug. Ik heb er zin in." Een officiële bevestiging van AlphaTauri is er echter nog niet. Ricciardo bleek tijdens zijn derde raceweekend sinds zijn terugkeer als vervanger van Nyck de Vries een middenhandsbeentje te hebben gebroken. Dit gebeurde tijdens de tweede vrije training van het raceweekend in Zandvoort, tijdens een crash waarbij hij probeerde te voorkomen dat hij tegen Oscar Piastri aan zou rijden. De Australiër werd vervangen door Lawson, die indruk zou maken, twee keer punten kon veroveren en drie van de vijf raceweekenden zelfs Yuki Tsunoda kon verslaan.

Terugkeer Ricciardo

Aan deze reeks gaat nu dus een einde komen. De kans was al groot dat Ricciardo terug zou keren dit seizoen, specifiek volgend weekend in Texas. De Australiër heeft voor 2024 een stoeltje bij AlphaTauri weten te veroveren naast Tsunoda, ten koste van Lawson. Wat dat betreft zullen de laatste vijf races van 2023, te beginnen met de triple header (met twee sprintraces) die eraan zit te komen, voor Ricciardo in het teken staan van verder herstel en - voor de tweede keer dit seizoen - terug in raceritme komen. Dit doet hij dit weekend deels als door in Nashville mee te doen aan een evenement van Red Bull Racing.