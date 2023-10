Villeneuve kritisch over Ricciardo: "Wil je net als hij alleen maar lachen in tv-reclames?"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 14 oktober 2023 10:02

Jacques Villeneuve heeft op dit moment de grootste bewondering voor Max Verstappen, Carlos Sainz en Fernando Alonso. Aan de andere kant mag Daniel Ricciardo wat hem betreft weer snel uit de Formule 1 verdwijnen.

La Gazzetta dello Sport sprak de inmiddels 52-jarige Villeneuve over de huidige stand van zaken in de Formule 1. Als zoon van Ferrari-legende Gilles Villeneuve kwamen de verrichtingen van de Italianen als eerst ter sprake. “Ferrari zit niet in een positieve flow, maar dat is onderdeel van de historie van het team. Ze hebben geweldige fases die ze afwisselen met jaren waarin ze niets winnen.”

“Ik vind het geweldig om te zien wat Carlos Sainz doet. Verder heb ik bewondering voor iemand als Fernando Alonso, die altijd hongerig is naar meer. Het is wat hem een geweldige rijder maakt. Als je aan de jeugd van tegenwoordig vraagt wie ze willen zijn gaat het daar om: doe je het uit passie of wil je worden als Daniel Ricciardo, die steeds lachend te zien is in tv-reclames?"

“Max Verstappen is onverslaanbaar. Je kunt niet stellen dat Red Bull niet te kloppen is, Verstappen is de onklopbare. Zijn kracht is dat hij nooit een kind is geweest. Hij was al volwassen toen hij nog jong was. Hij is kampioen gemaakt door een vader die erg hard voor hem was. Max heeft daardoor niet een zwakke plek.”