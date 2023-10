Jordy Stuivenberg

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het de juiste keuze was dat Daniel Ricciardo de Grand Prix van Qatar aan zich voorbij liet gaan. De race was een martelgang voor veel coureurs en had Ricciardo terug kunnen werpen in zijn herstel, aldus Horner.

Ricciardo liep in Zandvoort een breuk op in zijn hand en destijds leek het erop dat Qatar haalbaar was qua herstel. Dat bleek na een sessie in de simulator niet het geval en dus mocht Liam Lawson nog een race in actie komen voor AlphaTauri. Ricciardo is er weer bij in Austin, waar volgend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat.

Horner kon Ricciardo achteraf geen ongelijk geven en was zelfs blij dat hij niet aan de start verscheen in Qatar. “We willen hem volledig zien herstellen”, aldus de teambaas. “Het was de juiste keuze om de race over te slaan, zeker gezien de omstandigheden op het circuit. Austin zal lastig zijn, omdat hij moet beginnen in een sprint race, maar ik weet zeker dat hij fysiek in goede vorm is.”

AlphaTauri heeft altijd aangegeven dat Ricciardo zelf aan zou mogen geven wanneer hij klaar was voor zijn terugkeer. Hij heeft inmiddels genoeg kilometers gemaakt in de simulator om er zeker van te zijn dat hij een race-afstand af kan leggen. “Natuurlijk wilde hij snel terug komen, maar hij heeft een contract voor volgend jaar en Liam was een geweldige invaller. De omstandigheden in Qatar waren zeker een uitdaging geweest voor Daniel. Twaalf dagen extra rust is de beste voorbereiding voor Austin.”