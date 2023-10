Vincent Bruins

Woensdag 11 oktober 2023

Esteban Ocon heeft nooit gedacht aan opgeven, ondanks dat hij al vroeg in de Grand Prix van Qatar moest overgeven. Dit waren de punten waar hij het hardst voor heeft geknokt, zo liet de Alpine-coureur weten na de zware wedstrijd. Hij werd zevende na als achtste te zijn gestart.

De race op het Lusail International Circuit begon om 20:00 in het donker, maar desondanks was het maar liefst bijna 40°C en qua luchtvochtigheid was het ook geen pretje. Omdat alle coureurs zich aan een maximale stintlengte moesten houden, werden er vaker pitstops gemaakt en werd er dus ook meer op relatief nieuw rubber gereden, waardoor iedereen constant voluit moest pushen. Dat had tot gevolg dat meerdere coureurs na de race flauwvielen in het medisch centrum en behandeld moest worden voor oververhitting. Winnaar Max Verstappen was duidelijk meer uitgeput en bezweet dan we hem ooit eerder hadden gezien en moest net als Oscar Piastri echt even liggen in de cooldown room. Logan Sargeant, die afgelopen weekend al last had van koorts, moest na 40 van de 57 ronden opgeven.

Mentale kant

"Dit zijn de punten waar ik het hardst voor heb moeten vechten," legde Ocon uit aan de aanwezige media in Qatar. "Ik voelde me ziek in ronde 15 à 16 en ik was twee ronden lang aan het overgeven in de cockpit. Toen dacht ik: 'Shit, dit wordt een lange race'. Ik probeerde mezelf eraan te herinneren dat de mentale kant van de sport het sterkste gedeelte van het lichaam is en ik kreeg dat onder controle om de race te finishen. Maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de race zo zwaar zou zijn. Normaal gesproken kan ik twee raceafstanden doen, zelfs in Singapore. Fysiek gezien qua spierkracht en cardio gaat het altijd prima bij mij, maar het was iets van 80°C in de cockpit tijdens deze race."

Hel in de helm

"Ik denk dat we wat beters kunnen doen om ervoor te zorgen dat de hitte niet achterin de cockpit blijft en waar de coureur achter het stuur zit, en dat is volgens mij de reden waarom we ons zo slecht voelden," vervolgde de Fransman. "Maar ik ben opgelucht dat we de race, een zware, konden finishen en het was welverdiend. We hebben het maximale eruit gehaald, dus eind goed al goed." Ocon ging daarna in nog wat meer detail in op de hitte in Qatar: "Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Het was zo heet dat ik het vizier op het rechte stuk wilde openen, omdat ik geen lucht kreeg. Ik probeerde ook met mijn handen wat lucht mijn helm in te sturen, maar dat lukte niet. Hoe meer ik ademde om te proberen [de temperatuur] naar beneden te krijgen, hoe meer hitte er in mijn helm kwam en eerlijk gezegd was het hel. Opgeven is echter geen optie. Dat zou ik nooit gedaan hebben. Je zou me eerst moeten vermoorden, voordat ik opgeef."