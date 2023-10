Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Kelly Piquet weten trots te zijn op haar vriend Max Verstappen, die afgelopen weekend in Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd in de Formule 1. Verder liet Mercedes merken dat het tevreden is over de budgetcap die de FIA een paar jaar geleden ingevoerd heeft, liet Christian Horner merken dat het plan nog steeds is om met Sergio Pérez het seizoen 2024 in te gaan en maakte Damon Hill duidelijk dat Lewis Hamilton minder hard voor zichzelf moet zijn. Dit is de GPFans Recap van 10 oktober.

Kelly Piquet grijpt trots naar Instagram na derde wereldtitel van Verstappen

Afgelopen weekend veroverde Max Verstappen zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Net zoals voorgaande jaren was vriendin Kelly Piquet aanwezig om met de Nederlander feest te vieren. De Braziliaanse heeft inmiddels beelden van het weekend gedeeld en kan niet anders dan trots zijn op de Nederlander. Meer lezen? Klik hier!

FIA in gesprek met Stroll na 'meerdere mogelijke' gedragsovertredingen in Qatar

Lance Stroll stond rondom het Formule 1-raceweekend in Qatar afgelopen weekend op een negatieve manier in de schijnwerpers, met een vermeende duw richting zijn performance coach als dieptepunt. Dit gedrag kan wellicht nog een staartje gaan krijgen. De FIA heeft namelijk dinsdagavond bekendgemaakt dat er gesprekken komen en dat er wellicht 'verschillende incidenten waren die mogelijk in strijd waren met de regels'. Meer lezen? Klik hier!

Hill ziet concurrentie Verstappen en Red Bull niet evenaren: "Wordt een hels karwei"

Damon Hil, zelf een oud F1-kampioen, is van mening dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te hard is voor zichzelf. De Brit gelooft tevens niet dat Max Verstappen en Red Bull Racing de komende jaren verslagen kunnen worden. Meer lezen? Klik hier!

Horner wijst nog altijd naar Pérez voor 2024: "We willen hem in dat zitje hebben"

Sergio Pérez is dit seizoen niet echt in vorm, maar Red Bull Racing lijkt achter de Mexicaan te blijven staan. Teambaas Christian Horner benadrukt dat de 33-jarige Mexicaan nog steeds de juiste man is naast Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

De Volkskrant wijst naar waarde titel Verstappen: "F1 heeft tamelijk weinig met sport te maken"

Bert Wagendorp, columnist bij De Volkskrant, houdt de gemoederen flink bezig dankzij een paar uitspraken over de titel van Max Verstappen. Volgens de Nederlander moeten de prestaties van Verstappen, die afgelopen zaterdag zijn derde kampioenschap wist te veroveren, in perspectief worden gezien. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes ziet budgetcap in F1 werken: "Komende jaren spannend gevecht vooraan"

James Allison, technisch directeur van Mercedes, maakte dinsdag duidelijk dat hij tevreden is over de impact van de budgetcap die de FIA sinds 2021 ingevoerd heeft in de koningsklasse. Allison denkt dat het slecht nieuws is voor een potentiële dominante periode van Max Verstappen en Red Bull Racing, omdat hij denkt dat 'we in de komende jaren een spannend gevecht vooraan zullen zien met meerdere teams'. Meer lezen? Klik hier!