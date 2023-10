Lars Leeftink

James Allison, technisch directeur van Mercedes, heeft aangegeven dat hij tevreden is over de impact van de budgetcap die sinds 2021 door de FIA in het leven is geroepen. Allison denkt dat het slecht nieuws is voor een potentiële dominante periode van Max Verstappen en Red Bull Racing, omdat hij denkt dat 'we in de komende jaren een spannend gevecht vooraan zullen zien met meerdere teams'.

Tegenover Sky Sports zegt Allison dat het team geen garanties kan geven richting fans voor het seizoen 2024, waarin het team beter wil presteren dan in 2022 en 2023. "Er zijn zeker nog geen beloftes voor volgend jaar, want alle teams werken keihard. Ik denk dat de weg die we zijn ingeslagen wel goed is. We begrijpen wat ons nu allemaal in de weg zit en we gaan dat proberen te fiksen." Het hele seizoen is Mercedes al aan het zoeken naar het juiste concept, een zoektocht die dus nog alles behalve afgerond is.

2024 belangrijk

Allison weet dat 2024 een belangrijk jaar gaat zijn. Dit is niet alleen omdat het team competitief wil zijn, maar ook omdat de focus in 2025 meer op de nieuwe motorreglementen van 2026 zal liggen en het team dus in 2024 al bezig moet zijn met de auto van 2025. "Het worden zeker zeer belangrijke maanden, want 2026 komt ook snel dichterbij. Daar moeten we in 2025 aan werken, maar dan hebben we nog steeds te maken met een budgetplafond. Dat zal betekenen dat de auto van 2025 niet veel zal veranderen, waardoor 2024 heel erg belangrijk zal zijn. De komende maanden zullen de toon zetten voor 2024 en 2025."

Budgetcap

Ondanks dat Red Bull Racing dankzij Verstappen beide kampioenschappen in 2023 nu al heeft beslist, is Allison met Mercedes tevreden over de impact die de budgetcap heeft gehad. In 2022 hebben alle teams zich aan de limiet gehouden, terwijl 2023 het derde seizoen is dat er gebruik wordt gemaakt van de budgetcap. Allison ziet dat het zijn vruchten afwerpt. "Je ziet duidelijk dat het veld dichter bij elkaar komt. Het is nu gewoon lastig om Q1 te overleven. Zelfs Red Bull moet heel soms meerdere bandensets gebruiken om naar Q2 te gaan. Ik denk dat we in de komende jaren een spannend gevecht vooraan zullen zien met meerdere teams. Hopelijk zijn wij één van die teams."