Officieel: Pirelli blijft tot en met 2027 bandenleverancier van Formule 1

Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 13:09 - Laatste update: 13:24

Het hing al een tijd in de lucht, maar de Formule 1 heeft bevestigd dat Pirelli tot en met 2027 de bandenleverancier van de sport blijft. Eventjes kwam Bridgestone nog in beeld als mogelijke vervanger, maar de keuze is gevallen op de huidige leverancier van het rubber in de koningsklasse.

Pirelli is al sinds 2011 de partij die de banden levert aan de Formule 1. In die tijd was het verzoek om 13-inch banden af te leveren, naar de wens van de sport toe. Met het reglement dat in 2022 op de schop ging, moesten ook de banden groter worden en dus was de opdracht om 18-inch banden te produceren. Afgelopen weekend kwam het Italiaanse merk toch wel een beetje in verlegenheid. Zo moest het circuit in Qatar in twee bochten worden aangepast, om ervoor te zorgen dat de banden niet zouden klappen.

Pirelli en Formule 1 gaan met elkaar door

De relatie tussen de twee partijen dateert al vanaf 2011. "Sinds de terugkeer in de sport in 2011 is Pirelli een partner van onschatbare waarde geweest, die de Formule 1 ondersteunt door middel van nieuwe generaties technologie en technische reglementen en banden levert om fantastisch racen voor onze fans mogelijk te maken", zo laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten op Formula1.com. De nieuwe deal loopt tot het einde van 2027, met een optie voor een extra jaar. Naast de Formule 1, maken ook de Formule 2 en de Formule 3 tot en met 2027 gebruik van het rubber van Pirelli.