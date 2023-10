Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 10:16

Hoewel de resultaten van Sergio Pérez in de afgelopen paar races niet om over naar huis te schrijven zijn, benadrukt teambaas Christian Horner bij CNN dat de 33-jarige Mexicaan nog steeds de juiste man is naast Max Verstappen.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing is in de afgelopen maanden toch wel een hot topic geworden. Het heeft natuurlijk alles te maken met de vorm van de Mexicaanse coureur. Daar waar 'Checo' sterk aan het seizoen begon, worstelt Pérez meer dan eens met de RB19. Ook voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo is weer terug bij het Oostenrijkse renstal, maar is momenteel uitgeleend aan zusterteam AlphaTauri. De druk op het stoeltje van de Mexicaanse coureur is daardoor ook een stuk groter geworden, ondanks dat Pérez nog altijd een contract voor volgend jaar in zijn zak heeft.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-president Ben Sulayem wil meer teams en minder races in de Formule 1

Vorm terugvinden

In gesprek met CNN legt Horner de situatie uit: "We willen dat hij die tweede plek in het kampioenschap bereikt. Hij heeft een auto die daartoe in staat is. Hij heeft simpelweg wat pech gehad recentelijk." Volgens de teambaas moet Pérez het mentaal weer op een rijtje krijgen, want aan het begin van het seizoen schoot hij uit de startblokken. "Hij moet de vorm terugkrijgen die hij aan het begin van het jaar had. Dan wordt het voor hem geen probleem om die tweede plek in het klassement te pakken."

Pérez is de man voor 2024

Ricciardo raakte in Zandvoort geblesseerd aan zijn hand, waardoor Liam Lawson kon laten zien wat hij in zijn mars heeft. Het heeft ertoe geleid dat er nog meer gespeculeerd wordt over het tweede zitje van Red Bull Racing. "Hij [Pérez red.] heeft een overeenkomst met ons voor volgend jaar. Hij is onderdeel van het constructeurskampioenschap dat we hebben gewonnen en hij staat tweede in de stand, daarnaast heeft hij twee Grands Prix gewonnen. Er zijn slechts drie coureurs geweest die dit jaar een Grand Prix hebben gewonnen. Hij is vijf keer op de tweede plek achter Max Verstappen gefinisht, in de zes één-tweetjes die we dit jaar hebben gepakt", zo lepelt de teambaas de prestaties van de 33-jarige coureur op. "Het is best makkelijk om iemand alleen op zijn laatste race te beoordelen. Je moet het iets breder zien dan dat. Als je kijkt naar wat hij bijdraagt, dan is hij dé man die we volgend jaar in dat stoeltje willen hebben", aldus Horner.