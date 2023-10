Redactie

Dinsdag 10 oktober 2023 09:15

Max Verstappen heeft afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 weten te pakken en de Nederlander kreeg daarbij - zoals wel vaker - support van vriendin Kelly Piquet. De Braziliaanse heeft inmiddels beelden van het weekend gedeeld en is zeer trots op haar vriend.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg zaterdagavond in Qatar er een nieuw hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met zijn derde wereldtitel op een rij. Nadat Sergio Pérez zijn sprintrace vroegtijdig zag eindigen en Verstappen zelf als tweede over de streep kwam, kon de champagne van de kurk in Milton Keynes en was het derde kampioenschap voor de man uit Hasselt een feit. Daarmee lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht.

Artikel gaat verder onder video

Piquet grijpt naar Instagram

Ook vriendin Piquet was in Qatar aanwezig om te zien hoe Verstappen zichzelf naar de derde titel wist te rijden en na afloop van alle festiviteiten grijpt de influencer naar Instagram om haar ervaringen en trots te delen. "Wat een privilege om te mogen zien dat je niet één, maar DRIE WERELDTITELS weet te winnen. Wat jij bereikt hebt, is extreem spectaculair. Je blijft ons gewoon verbazen. Ik ben ongelofelijk trots en hoop dat je van elk moment hebt genoten. Geweldig gedaan, @redbullracing", schrijft de Braziliaanse op haar kanaal.