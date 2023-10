De Volkskrant: "Titel Verstappen stelt weinig voor, Formule 1 is namelijk geen sport"

Redactie

Dinsdag 10 oktober 2023 15:29

Volgens Bert Wagendorp, columnist bij De Volkskrant moeten de prestaties van Max Verstappen, die afgelopen zaterdag zijn derde kampioenschap wist te veroveren, wel in perspectief worden gezien. Volgens een analyse in de krant, eerder deze week, zou de coureur voor slechts 14 procent verantwoordelijk zijn voor het succes van de auto en dus heeft het in zijn ogen weinig te maken met sport.

Sporten met elkaar vergelijken is natuurlijk erg lastig, ook Verstappen zelf erkende dat de benoeming van 'Sportman van het jaar' eigenlijk niet te doen is en noemde het zelfs belachelijk. "Serieus, ik wil niet eens winnen. Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet eerlijk. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint", zo vertelde Verstappen in Qatar.

Artikel gaat verder onder video

Succesfactoren

Wagendorp wijst in een analyse naar vier factoren om het succes van Verstappen in kaart te brengen. Zo heeft hij het in eerste instantie over de fabriek in Milton Keynes, waar het enige doel is om een zo snel mogelijke auto te bouwen. Verstappen profiteert in zijn ogen simpelweg van dit harde werk. Daarnaast is er een hoofdrol voor de 'technische tovenaar' Adrian Newey weggelegd en Verstappen komt simpelweg uit een racefamilie, dus is het vinden van de 'ideale lijn' een koud kunstje voor de Limburger. De laatste factor is het optimaal besturen van de wagen en het succes daarvan zou voor slechts 14 procent te maken hebben met de coureur.

Coureur speelt kleine rol in prestaties

Binnen en buiten de Formule 1 wordt Verstappen geprezen voor zijn prestaties, maar daar is de columnist het dus niet mee eens. "Mij viel het een beetje tegen dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat maar veertien procent van succes in de Formule 1 voor rekening komt van de piloot, de rest is te danken aan de auto, de motor, de monteurs en de onderkant dus", zo legt Wagendorp uit.

Dat de regerend Formule 1-kampioen onlangs weigerde om in aanmerking te komen voor de titel van Sportman van het jaar legt Wagendorp op zijn eigen manier uit. "Dat lijkt me een terecht standpunt, Max lijkt zelf ook te beseffen dat zijn bezigheid met sport weinig heeft te maken. Die titel moet naar Femke Bol of Mathieu van der Poel gaan, die voor honderd procent verantwoordelijk zijn voor hun succes en die in één race duidelijker laten zien waar het in de topsport om draait dan Max in drie seizoenen: niet om de machine, maar om de mens." De conclusie volgens Wagendorp: "Het sportieve imago van de Formule 1 wordt gekocht met veel geld, maar met sport zoals sport bedoeld is, heeft het allemaal tamelijk weinig te maken."