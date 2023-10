Lars Leeftink

Dinsdag 10 oktober 2023 08:04

Damon Hil, oud F1-kampioen, denkt dat Lewis Hamilton te hard is tegen zichzelf. Verder denkt de Brit niet dat Max Verstappen en Red Bull Racing de komende jaren verslagen kunnen worden.

Tegenover Sky Sports zegt Hill dat hij niet verwacht dat er een team of coureur gaat zijn die in het huidige tijdperk het op kan nemen tegen Verstappen en Red Bull Racing. "Het wordt een hels karwei om de Red Bull-combinatie te evenaren of zelfs in te halen met Verstappen achter het stuur. Ze komen dit seizoen in de buurt van perfectie. Ze hebben veel oude records aangescherpt. Verstappen ligt zelfs op schema om een record van Jim Clark aan te scherpen uit de jaren zestig. Ze hebben zoveel records gepakt dit seizoen, en ze lijken niet te stoppen, dus je hebt perfectie nodig om ze te kunnen verslaan."

Verstappen een 'nieuwe' coureur

Volgens Hill is Verstappen een nieuw type coureur die de Formule 1 nog niet eerder heeft gezien. "Hij is een nieuw type coureur. Ze beginnen al op jonge leeftijd, en in het geval van Max was zijn vader ook een Formule 1-coureur met veel ervaring. Jos Verstappen coachte hem en gaf hem de goede aanwijzingen. Michael Schumacher leefde op een kartbaan, maar zijn vader was geen Formule 1-coureur. Max wordt al sinds jonge leeftijd klaargestoomd om te weten wat hij nodig heeft. Daarnaast is hij buitengewoon getalenteerd en heeft hij het mentaal op orde, en hij is volwassen. Hij heeft zijn jeugdigheid en snelheid gecombineerd met ervaring. Hij wordt alleen maar beter en beter."

Hamilton te streng voor zichzelf

Volgens Hill is Hamilton in het geval van de crash waar ook teamgenoot George Russell afgelopen weekend tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Qatar bij betrokken was, te hard voor zichzelf door zich als schuldige aan te wijzen. "Ik vind dat hij niet zo streng voor zichzelf moet zijn. De Mercedes-coureurs hadden allebei een andere bandenstrategie. George [Russell] had een harde band, en kon wat meer afwachten. Lewis [Hamilton] had de zachtere band en had een geweldige start. Misschien was Lewis was ongeduldig bij het inhalen. Er was slechts plek voor twee coureurs, en dat was een beetje een misverstand. Misschien zal Mercedes denken dat ze George hadden moeten vragen om Lewis langs te laten als hij een goede start zou hebben. Lewis moet niet te streng voor zichzelf zijn. Het is ongebruikelijk voor Lewis om zo'n fout te maken."