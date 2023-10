Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 12:07

Max Verstappen wist op zaterdag in Qatar een mijlpaal te bereiken, door met de tweede plek tijdens de Sprintrace zijn derde wereldtitel veilig te stellen. Dr. Helmut Marko was al een fan van de Nederlander en wijst in gesprek met Sky Sports Duitsland naar de groei van de Limburger.

De Formule 1 zit sinds het 2022-seizoen in het tijdperk van Verstappen. Red Bull Racing wist met de introductie van het nieuwe reglement een schot in de roos af te leveren met de RB18 en is in 2023 doorgegaan met de dominantie. Verstappen laat met de bolide uitzonderlijke dingen zien, zo wist hij in 2023 tien overwinningen op een rij te pakken. Dat het kunstje niet zo makkelijk is, dat laat teamgenoot Sergio Pérez zien.

Kalmte gevonden

De bekroning van het seizoen viel afgelopen weekend in Qatar, want Verstappen is voor de derde keer uitgeroepen tot wereldkampioen Formule 1. "Sinds zijn eerste wereldtitel in 2021 is hij ongelooflijk verbeterd en heeft hij tegelijkertijd een zekere kalmte gevonden. Het huidige seizoen wordt gekenmerkt door het feit dat er geen missers waren, er waren geen fouten. Elk weekend op zo'n niveau rijden, op die leeftijd is uniek", zo luidt het loftrompet.

Nuchtere Verstappen

Verstappen kwam in 2015 de Formule 1 binnen en was destijds misschien wel wat druistig. Inmiddels kent Marko de drievoudig kampioen door en door en de Oostenrijker wijst naar een meedogenloze coureur op de baan, die buiten de baan de ideale schoonzoon is. "Hij is absoluut down-to-earth. [Hij] leeft zijn eigen leven, maar de focus ligt duidelijk op Formule 1. Dus zoals ik al zei, buiten de auto is hij de ideale schoonzoon. Maar in de auto veranderen de dingen drastisch", aldus Marko.