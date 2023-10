Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 11:49

De 22-jarige Logan Sargeant komt tot op heden nog niet helemaal lekker uit de verf in de Formule 1. Het team van Williams heeft met Alexander Albon een coureur die alles uit de FW-45 kan halen, maar rookie Sargeant is nog altijd zoekende. Teambaas James Vowles onthult bij Motorsport.com dat de Amerikaan zich voorlopig nog geen zorgen hoeft te maken, al moet hij wel de gestelde doelen gaan halen.

Aan het 2023-seizoen begonnen drie rookies. Zo mocht Nyck de Vries bij AlphaTauri de trots van Nederland, naast Max Verstappen, hooghouden. De voormalig Formule E-coureur werd echter gewogen en te licht bevonden en moest vanaf de race in Hongarije plaatsmaken voor Daniel Ricciardo. Oscar Piastri had het aan het begin van het seizoen nog even moeilijk, maar sinds hij kan beschikken over alle updates, is de snelheid ook terug te vinden in de MCL60 van de Australiër. Bij Sargeant ontbreekt die ene positieve uitschieter nog. Tijdens de uitputtingsslag wat de Grand Prix van Qatar was, was hij de uit Florida komende coureur de enige die uiteindelijk moest opgeven.

Evaluatie aan het einde van het seizoen

Sargeant staat nog altijd op die hatelijke nul punten, terwijl teamgenoot Albon er inmiddels al 23 achter zijn naam heeft staan. Volgens Vowles is het nog lang geen alarmfase één, maar moet de Amerikaanse coureur zich wel gaan laten gelden. Op de vraag wanneer het team de prestaties van Sargeant gaat evalueren, reageert Vowles: "Ik vermoed dat het aan het einde van het seizoen zal zijn. We hebben ons al gecommitteerd aan het pad dat we zijn ingeslagen. Hij moet doelen halen en het zou verkeerd zijn om tegen dat beslissingspunt in te gaan. Dus aan het einde van het jaar."

'Het tempo is er'

Het is misschien te veel gevraagd van Sargeant om de prestaties van zijn ervaren teamgenoot te ervaren en Vowles wijst naar het grootste lichtpuntje van Sargeant. "Het tempo is er. Dat is het ding dat we niet zouden kunnen repareren. Maar als het erop aankomt, zijn er elementen van inconsistentie die erin sluipen en in de vorm daarvan soms een ongeluk veroorzaken", zo concludeert Vowles.