Vincent Bruins

Maandag 9 oktober 2023 09:16 - Laatste update: 09:27

Max Verstappen heeft zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1 binnengesleept. Dat deed hij al op de zaterdag tijdens de Sprint voor de Grand Prix van Qatar. Op weg naar dit bijzondere moment kreeg hij veel steun van zijn familie.

Vader Jos kwam vroeger zelf ook al uit in de koningsklasse van de autosport als coureur voor onder andere Benetton en Arrows. Samen met manager Raymond Vermeulen hielp hij een piepjonge Max op jacht naar wereldtitels in het karten. Jos onderhield de karts van Max dan ook zelf. Al gauw maakte Max zijn debuut in de Formule 3, voordat hij op zijn zeventiende al achter het stuur van een Formule 1-bolide mocht kruipen. Moeder Sophie Kumpen reed in de 90-er jaren op wereldkampioenschapsniveau in het karten waar ze het opnam tegen coureurs als Jenson Button en Nick Heidfeld. Zusje Victoria zagen we vroeger ook nog wel eens plaatsnemen in een kart. Een echte racefamilie dus, zo weet ook Max uit te leggen.

Artikel gaat verder onder video

Nerveuze moeder

"Onze hele familie leefde voor [het racen]," vertelde Verstappen in een interview met Channel 4. "Natuurlijk reisde ik veel met mijn vader door heel Europa, dus mijn zusje heeft haar vader niet zo vaak gezien vergeleken met wat normaal is. Er zitten dus veel kanten aan. Mijn moeder steunde me altijd. Volgens mij is ze nog steeds elke keer weer nerveus, wanneer ik aan een race begin. Wel zielig, want volgens mij moet ze vijf of zes keer naar het toilet tijdens de race. Dan is ze wel blij met een Safety Car, want dan kan ze even pauze nemen. Dat is hoeveel het betekent voor deze familie."

OOK INTERESSANT: Horner ziet Verstappen winnen in Qatar: "Liet zich niet afleiden door derde wereldtitel"

Geen controle

Max denkt dat vader Jos ook wel nerveus is voor elke race, maar het beter kan verbergen. "Net voor de Sprint stond hij buiten het pitsgebouw bijna op en neer te springen, voordat ik in de auto stapte. Hij was zo opgewonden voor de race. Ik zal ook nooit de tijd vergeten dat we nog in het karten zaten en hij mijn monteur was. Bij speciale momenten, zoals toen ik probeerde mijn wereldkampioenschap in het karten probeerde te pakken, dan kon ik hem heen en weer en heen en weer zien lopen. Zo nerveus was hij. Wanneer ik met hem erover praat, volgens mij is hij nog steeds even nerveus of misschien zelfs nog nerveuzer nu dan toen hij zelf reed. En ik snap dat wel, want als ik mijn vrienden zie racen, dan ben ik ook nerveuzer dan wanneer ik zelf rijd, omdat je er geen controle over hebt."