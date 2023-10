Vincent Bruins

De Grand Prix van Qatar was wellicht de zwaarste Formule 1-race van dit seizoen. Dat viel ook Christian Horner op. De Red Bull-teambaas prijst de prestaties van Max Verstappen en heeft een verbeterpuntje voor toekomstige races op het Lusail International Circuit.

Verstappen stelde tijdens de Sprint op de zaterdag al de wereldtitel van 2023 veilig. De Nederlander sloot vervolgens het weekend in het emiraat af als winnaar van de Grand Prix. Hij behield de leiding bij de start vanaf pole position en zou de eerste plek virtueel gezien ook nooit opgeven. Sergio Pérez had het veel lastiger in Qatar. Hij moest vanuit de pitstraat starten na het wisselen naar een reservechassis. De Mexicaan pakte nog wel één puntje, maar hij kreeg maar liefst drie tijdstraffen van ieder vijf seconden aan zijn broek voor het overschrijden van de track limits.

Verstappen niet afgeleid

"Max presteert echt op topniveau," begon Horner bij Viaplay. "Hij liet zich vandaag niet afleiden door het feit dat hij gisteren zijn derde wereldtitel had behaald. Je kan zien dat alle drie coureurs [op het podium] erg hard hebben gewerkt. Het was een andere race dan normaal, omdat we strategisch gezien van alle teams wisten wat de maximale stintlengte was. Om geen nadeel te ondervinden van een mogelijke Safety Car besloten we in de slotfase laat te stoppen voor nieuwe mediumbanden. Ook de pitcrew heeft geweldig werk geleverd vandaag in uitdagende omstandigheden."

Race vroeg voor dit klimaat

"Het was een geweldig weekend voor ons," vervolgde de teambaas. "Om Max het wereldkampioenschap te zien pakken en hem vervolgens zijn eerste Grand Prix te zien winnen als drievoudig wereldkampioen... Het was een sterk weekend voor ons." Horner ging daarna verder in op de hete weersomstandigheden. "Het is zwaar in de pitstraat, het is zwaar in de garage. Voor dit klimaat is de race eigenlijk nog best vroeg. De temperaturen liggen hoog en het is benauwd. Het is een van de zwaarste evenementen tot nu toe."