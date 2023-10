Jan Bolscher

Zondag 8 oktober 2023 20:46 - Laatste update: 20:50

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar op dominante wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander hield zijn hoofd ondanks de extreem warme omstandigheden koel, maar verscheen na afloop zichtbaar vermoeid voor de camera.

Verstappen ving de race op het Losail International Circuit aan vanaf pole position. Bij de start leek het even spannend te worden met George Russell en Lewis Hamilton in zijn kielzog, maar de twee Mercedessen maakten contact in de eerste bocht. Russell moest naar binnen met schade, voor Hamilton was het einde verhaal. De Red Bull Racing-coureur wist zodoende ondanks een safety car, de extreme hitte én de grote hoeveelheid pitstops relatief eenvoudig aan de leiding te blijven en zijn veertiende overwinningen van het seizoen binnen te slepen.

Zware omstandigheden

"De eerste stint heeft mijn race gemaakt", vertelt een zichtbaar vermoeide Verstappen na afloop. "Daarna kon ik mijn tempo managen en ervoor zorgen dat mijn banden in het juiste venster zaten. De McLarens waren wederom snel vandaag, ik moest flink gas geven. Het was een zware race. Het was een van de zwaarste races uit mijn carrière, waarschijnlijk wel in de top vijf."

Hij vervolgt: "Ik ben behoorlijk aan het zweten, dus ik vraag me af wat er gisteren is gebeurd", doelt hij met een knipoog op het 'feestje' na het behalen van zijn derde wereldkampioenschap. "We gaan er een beetje van genieten, maar er zijn nog een aantal races te gaan die we willen winnen.