McLaren heeft voor de tweede Grand Prix achter elkaar een dubbelpodium gescoord. Nu in Qatar was het echter Oscar Piastri die finishte voor teamgenoot Lando Norris.

Het team uit Woking heeft een ontzettend goed weekend meegemaakt op het Lusail International Circuit. Piastri won de Sprint op de zaterdag al voor Max Verstappen en Norris. De papayakleurige bolides moesten de zondagsrace echter aanvangen van posities zes en tien. Maar de crash tussen de Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en George Russell opende de deur voor Piastri om meteen de tweede positie te pakken en daar bleef hij dan ook. Norris had de snelheid om in de top vijf terecht te komen en mede dankzij een foutje van Fernando Alonso schoof de Brit uiteindelijk op naar de derde stek.

Crash van Mercedes deel van het plan

"Ik geloof dat je de Driver of the Day hebt gekregen," zo begon David Coulthard het interview met Piastri. De Australiër keek even verschrokken en reageerde: "Ik dacht even dat je weer ging zeggen dat ik een tijdstraf van vijf seconden had gekregen vanwege track limits. Je deed het bijna in mijn broek". Op die manier was hij namelijk P3 in de kwalificatie kwijtgeraakt. Piastri vervolgde: "Ik ben uiteraard heel blij. De eerste bocht was mooi. Dat was zeker ons plan voor de race", zo lachte hij over de crash tussen de Zilverpijlen.

57 kwalificatierondjes

"Dit was zeker de moeilijkste race van mijn leven. Het was zo heet", vertelde de 22-jarige uit Melbourne over de omstandigheden. "Zoals Lando ook al zei, omdat we verplicht drie stops moesten doen, gingen we constant voluit. Het waren gewoon 57 kwalificatierondjes en het voelt ook alsof ik die heb gedaan. Ik ben blij dat alle banden heel zijn gebleven. En ik ben ook blij om nog een beker te verdienen."