Het was een dramatische start voor de Grand Prix van Qatar. De Mercedessen raakten elkaar in de allereerste bocht met een uitvalbeurt voor Lewis Hamilton tot gevolg.

De Zilverpijlen vingen de wedstrijd op het Lusail International Circuit aan vanaf posities twee en drie achter Max Verstappen. Hamilton had een prima start op zijn softs en kwam langszij George Russell die op de mediums was begonnen. De zevenvoudig wereldkampioen remde later en stuurde in, terwijl Russell wat meer in het midden van de baan bleef om ervoor te zorgen dat hij niet achterop Verstappen zou rijden. De twee raakten elkaar en Hamilton verloor een wiel. Russell kon door en stopte voor een nieuw banden. Hamilton wees zijn teamgenoot als de schuldige aan via de boardradio: "Ja, ik werd uitgeschakeld door mijn eigen teamgenoot". Russell wees op zijn beurt met het vingertje naar Hamilton: "Ik ben eerlijk gezegd sprakeloos. Ik heb zojuist de herhalingen op de tv-schermen gezien. Ik kon niets anders doen. Ik werd compleet klemgereden." Hamilton is ondertussen bij het team geweest en sprak vervolgens de aanwezige media te woord.

Ontzettend teleurstellend resultaat

"Nee," antwoordde Hamilton op de vraag van Sky Sports F1 of hij al een herhaling had gezien. "Ik leef compleet mee met mijn team. We hadden vandaag de kans om goede punten te scoren. In het heetst van de strijd, ik snap niet helemaal wat er is gebeurd. Ik voelde gewoon natuurlijk die tik van achteren. Maar ik denk dat George waarschijnlijk nergens naartoe kon en, ja, het is gewoon zo'n hele ongelukkige situatie. Ik bedoel, ik vind het niet erg om de verantwoordelijkheid op te nemen als de oudere. Het is ontzettend teleurstellend om een resultaat als dit te hebben. Het gebeurt zelden dat dit mij overkomt. Ik hoop dat George terug richting de punten kan rijden vandaag, dus ik zal hem steunen."