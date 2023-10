Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 16:52

Max Verstappen kroonde zich zaterdagavond in Qatar voor de derde keer tot wereldkampioen in de Formule 1. Daar waar de kersverse winnaars in de meeste andere sporten direct de verdiende beker aangeboden krijgen, moet de Nederlander nog een paar maanden geduld hebben. Mohammed Ben Sulayem legt uit waarom.

Het zat er natuurlijk al even aan te komen, maar zaterdagavond was het in Qatar dan zo ver: Verstappen wist zijn derde wereldtitel in de Formule 1 te winnen. De coureur die ook de vorige twee wereldkampioenschappen op zijn naam schreef, kwam als tweede over de streep tijdens de sprintrace in het Midden-Oosten. Omdat Sergio Pérez tijdens de race uitviel en dus puntloos bleef, deed het resultaat er echter al niet meer toe en betekende het dat Verstappen dit jaar niet meer in te halen zou zijn. Met nog zes Grands Prix te rijden, wist de Limburger succesvol zijn titel te verdedigen.

Geen directe uitreiking

Waar het in andere sporten als voetbal, tennis en basketbal zeer gebruikelijk is dat de kersverse kampioen(en) direct de gewonnen prijs gepresenteerd krijgt, is dat in de Formule 1 anders. Verstappen moet namelijk ook dit jaar weer wachten tot het FIA prijzengala dat na het seizoen plaatsvindt, waardoor het er soms wat vreemd uitziet dat de nieuwe wereldkampioen niet gewoon op de avond zelf zijn beker gepresenteerd krijgt. Met de grote hordes nieuwe fans wordt de roep om verandering in die bekerpresentatie steeds groter. Veel fans vragen zich namelijk af waarom de beker niet na afloop uitgereikt wordt.

Uitleg van de FIA

FIA-president Ben Sulayem legt nu echter uit waarom het zo gaat in de Formule 1 en waarom er geen veranderingen op de planning staan: "Het is de avond van de kampioenen", citeert Autosport de voorman. "Toen ik mijn eerste kampioenschap won, kun je je niet voorstellen wat voor slapeloze nachten je hebt als je naar Parijs mag om daar je trofee op te halen. Zelfs nu krijg ik er kippenvel van. Ik was zo jong, 25 jaar oud, en het is een droom om daar heen te maken. Zo kijken ook de jonge coureurs ernaar. Het is de avond van de kampioenen, waar jonge mensen de kampioen van de Formule 1 kunnen zien. Dat is een idool voor hen. Wil je ervoor zorgen dat die droom niet meer uitkomt? Nee", klinkt het duidelijk verdict van president. Voorlopig dus geen directe prijsuitreikingen in de Formule 1.