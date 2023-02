Brian Van Hinthum

Nyck de Vries leeft momenteel toe richting zijn debuutjaar in de Formule 1 en de Nederlander is deze winter zeer hard aan het werk om fysiek op het juiste niveau te zijn om in de koningsklasse te kunnen rijden. De Friese coureur kijkt ook naar andere succesvolle sporters voor motivatie en noemt daarbij een legendarische oud-basketballer.

Langzaam maar zeker komt het nieuwe Formule 1-seizoen steeds dichterbij en dat betekent ook dat De Vries aan de vooravond staat van zijn debuutjaar in de koningsklasse. De Nederlandse coureur wist afgelopen seizoen uit het niks een stoeltje te verzekeren bij het team van AlphaTauri nadat hij tijdens de Grand Prix van Italië ineens de kans kreeg om zijn kunsten te vertonen bij afwezigheid van Alex Albon. Prompt wist de voormalig Formule E-kampioen punten in de wacht te slepen voor de Britse renstal en vanaf daar ging het balletje rollen.

Sterke punten

De Friese coureur benoemt hoe het gevoel is om in de auto te zitten en weet zijn sterkste punten aan te stippen. "Commitment, vastberadenheid en perfectionisme zijn mijn grootste krachten. Tegelijkertijd is het laatste ook mijn valkuil", citeert Motorsport.com. "Als je doorschiet dan verlies je je focus een raak je jezelf kwijt in de details. Je intuïtie, talent en gevoel raken verlamd doordat je te graag wil. Racen gaat nog steeds veel om gevoel en intuïtie. Als je in de auto zit dan moet je hoofd vrij genoeg zijn om met dat gevoel om te gaan. Als je te graag wil en de zaken overdrijft en te veel nadenkt, dan verlamt dat je gevoel en heeft dat weer invloed op je performance."

Michael Jordan

De Vries kijkt in zijn trainingen ook graag naar andere sporters en komt daarbij bijvoorbeeld bij basketbal-legende Michael Jordan uit. "Als je kijkt naar succesvolle mensen in verschillende sectoren, dan komt de aandacht voor details altijd naar voren. Dat is waarom de balans er zo toedoet", vervolgt de man uit Uitwellingerga "Kijk maar naar The Last Dance van Michael Jordan. Hij hamerde bij zijn teamgenoten op details. Hij pushte iedereen constant tot de limiet. Hij was een machine en is een levende legende, maar balanceerde ook op het randje. Je moet veeleisend zijn en op alle vlakken alles geven om succesvol te worden, maar als je daar te ver in doorgaat kan het tegen je keren", besluit hij.

