Zaterdag 7 oktober 2023 18:15 - Laatste update: 18:38

Pirelli heeft naar verluidt een nieuwe deal met de Formule 1 gesloten als exclusieve bandenleverancier. Dit zou echter ook meteen de laatste deal zijn tussen het Italiaanse bedrijf en de koningsklasse van de autosport. Dat meldt BBC.

Pirelli is sinds 2011 de exclusieve bandenleverancier van de Formule 1, maar er is regelmatig kritiek op het product van de Italiaanse fabrikant. Het Japanse Bridgestone had haar zinnen dan ook gezet op het worden van de nieuwe partner van de sport na 2025, maar volgens de BBC heeft Pirelli een nieuwe deal getekend voor tot en met 2027, met nog een optie voor 2028. Opvallend is echter dat dit volgens het Britse platform ook meteen de laatste deal zou zijn.

Laatste deal Pirelli

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zou voor Pirelli hebben gekozen omdat een jaar voorbereidingstijd te weinig zou zijn voor Bridgestone om met een goed product te komen. Wel zou de Italiaan vertrouwen hebben in het kunnen van de Japanse fabrikant. Het nieuwe contract wordt naar verluidt daags na het raceweekend in Qatar wereldkundig gemaakt. Of Bridgestone na 2027/2028 instapt als nieuwe leverancier, is niet bekend. Pirelli wilde desgevraagd niet reageren op dit bericht.