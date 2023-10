Remy Ramjiawan

Ook het Grand Prix-weekend in Qatar moet Mercedes-teambaas Toto Wolff overslaan. De Oostenrijker is nog steeds herstellende van een operatie en hoewel hij medisch gezien mocht afreizen naar Qatar, werden lange vluchten toch ontraden door zijn dokter.

Het team van Mercedes wist, na de correcties voor de track limits, een prima kwalificatie af te leveren. George Russell start de race op zondag vanaf P2 en dat doet hij één plekje voor teamgenoot Lewis Hamilton. Het duo probeert nog altijd Ferrari achter zich te houden in het constructeursklassement en Hamilton hoopt nog altijd de tweede plek in het coureurskampioenschap te pakken.

'Ben volledig betrokken'

Toch zal dat dit weekend moeten gebeuren zonder Wolff aan de pitmuur in Qatar. "De operatie had niet beter kunnen gaan. Misschien heb ik een beetje overdreven met de revalidatie erna. In elk geval zei mijn dokter dat lange vluchten nog niets voor mij zijn", zo legt de teambaas van Mercedes bij OE24 uit. Ondanks dat Wolff dit weekend niet bij zijn team aanwezig is, werkt hij wel vanuit huis mee. "Ik heb thuis een pitmuur gebouwd dus ik ben verbonden met het team en volledig betrokken."

'Red Bull is de maatstaf'

Dit weekend kan Max Verstappen zijn derde wereldtitel veiligstellen en mocht het zover komen, dan komt er ook een felicitatie van de Oostenrijker aan het adres van Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Ik feliciteer hem via WhatsApp. Ondanks alle rivaliteit moet je een eerlijke sportman blijven. De auto, het team, de coureur - zij zijn de maatstaf, die kun je alleen maar feliciteren."