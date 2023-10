Remy Ramjiawan

Zaterdag 7 oktober 2023 10:32

Volgens dr. Helmut Marko moet de FIA snel aan de slag gaan met het huidige systeem rondom de track limits. Lando Norris, maar ook Oscar Piastri waren zich aan het klaarmaken voor de interviews na de kwalificatie, toen bekend werd dat de tijden van beide mannen werden afgepakt vanwege het overschrijden van de witte lijnen.

Daar waar Max Verstappen zijn tiende pole position van 2023 wist bij te schrijven, ging het bij teamgenoot Sergio Pérez een stuk minder. Het blijft voor Pérez een worsteling om de RB19 aan de praat te krijgen tijdens de kwalificaties. Al meer dan eens in 2023 wist de 33-jarige coureur Q3 niet te halen en dat met de auto waar toch wel de meeste snelheid in zit. Het heeft dit jaar al meerdere keren vraagtekens opgeroepen of 'Checo' nog wel de juiste man is voor het tweede zitje bij Red Bull, maar hij heeft nog altijd een contract tot en met 2024 op zak. Ondanks de teleurstellende kwalificatie vindt Marko bij Motorsport-Magazin, dat er nog genoeg is om voor te rijden.

Track limits

"Je hebt gezien hoeveel er de limieten van de baan hebben overschreden. Dat komt door die witte lijnen, daar moet je iets op verzinnen", zo opent de tachtigjarige adviseur van Red Bull Racing. Pérez, Norris en Piastri waren zeker niet de enige waarbij de rondetijd werd afgepakt, het gebeurde echter op een ongelukkig moment. Vooral op circuits waar er ruimte is naast de baan, wordt het randje opgezocht en de FIA is er maar druk mee en het zorgde voor ongemakkelijke omstandigheden. Piastri was namelijk al bezig met zijn interview, toen hem werd verteld dat hij zijn tijd had verloren en naar P6 werd verwezen. "Er moet in de toekomst een oplossing komen. Want wat doe je in de race? Dan heb je pas een resultaat op maandagochtend", zo zegt Marko.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Pérez start zondag vanaf P13 en hoewel dat niet ideaal is, wijst Marko naar de oorzaken. In zijn ogen was er maar weinig tijd om 'Checo' naar buiten te sturen tijdens de optimale omstandigheden, waar Verstappen ook even naar moest zoeken. Daar waar de Nederlander er goed mee omging, liep dat bij Pérez iets anders. Toch is er volgens Marko nog niets verloren voor zondag. "Checo heeft nog wel als voordeel dat hij nu twee setjes overheeft, dus hij moet het positief bekijken", aldus Marko.