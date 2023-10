Vincent Bruins

Vrijdag 6 oktober 2023 22:29

Lewis Hamilton had zich eigenlijk als vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Qatar. Beide McLarens werden echter teruggezet vanwege het overschrijden van de track limits. De zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich daar duidelijk over uit.

De Zilverpijlen zaten er goed bij in de kwalificatie op het Lusail International Circuit. Hamilton ging op het nippertje door naar Q2 na de veertiende rondetijd te hebben geklokt in de eerste sessie. Hij was in Q2 sneller dan wie dan ook en ging dus comfortabel door naar de sessie voor de beste tien coureurs. Hamilton zette in Q3 een tijd neer van 1:24.305, wat goed was voor de vijfde positie. De beste tijd van Lando Norris werd echter net vóór de interviews afgepakt voor het overschrijden van de track limits. Oscar Piastri kreeg tijdens zijn interview voor P3 te horen dat ook zijn tijd om dezelfde reden werd geschrapt. Zo schoof Hamilton op naar de derde plek.

Artikel gaat verder onder video

Track limits niet nodig op Lusail

"Ik vind deze nieuwe kerbs geweldig," vertelde Hamilton tijdens de persconferentie in Qatar. "Toen ik een rondje over het circuit deed op de scooter gisteren, dacht ik dat de kerbs te groot waren, maar volgens mij zijn ze juist erg goed. Wanneer je over het hoogste punt van de kerb gaat, verlies je tijd, dus volgens mij is het niet nodig om track limits te handhaven op deze baan. Het is iets nieuws waar de stewards in de afgelopen jaren zijn mee gekomen. Lando hoort hier te zitten." De tijd van Norris was goed voor de tweede plek. "Ik denk dat we deze kerbs als leermoment kunnen gebruiken. Deze kerbs kunnen we ook op een boel andere circuits leggen."

OOK INTERESSANT: Russell verrast door tweede positie in kwalificatie voor GP Qatar: "Waar is Lando eigenlijk?"

Verstappen sluit zich aan bij Hamilton

"Uiteraard vindt de MotoGP deze kerbs prima en we kunnen deze ook hebben in bijvoorbeeld Oostenrijk," vervolgde Hamilton. "Het moet zo zijn dat we ze zoveel mogelijk mogen gebruiken, omdat je toch tijd verliest als je eroverheen gaat. Dus het zou niet de witte lijn moeten zijn [die de track limits bepaalt]. Maar goed, ik ga daar niet over." Max Verstappen, die de pole position pakte in Qatar, sluit zich aan bij de Brit: "Ik vind dat deze kerbs wel wat beter zijn. Ik denk niet dat mensen die wijd gaan, nu eigenlijk tijd winnen. Het is gewoon een beetje irritant, omdat je mogelijk je vloer beschadigt als je een beetje te wijd gaat en dan verlies je zeker tijd. Dus dat is juist iets positiefs vergeleken met de laatste keer dat we hier waren."