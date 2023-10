Russell verrast door tweede positie in kwalificatie voor GP Qatar: "Waar is Lando eigenlijk?"

Vincent Bruins

Vrijdag 6 oktober 2023 20:16 - Laatste update: 20:34

George Russell kwalificeerde zich op de derde positie voor de Grand Prix van Qatar. Echter, dit werd de tweede stek nadat de beste rondetijd van Lando Norris werd afgepakt vanwege het overschrijden van de track limits.

Waar die track limits hét onderwerp was van de kwalificatie op het Lusail International Circuit, bleef Russell toch uit de problemen. De Mercedes-coureur werd vijfde in Q1 met zo'n drie tienden achterstand op Max Verstappen. Hij werd wederom vijfde in Q2, maar toen was hij een halve seconde langzamer dan teamgenoot Lewis Hamilton. Russell pakte vervolgens de derde tijd in Q3, maar toen de interviews op het punt stonden om te beginnen, kwam het bericht door dat Norris de track limits had overschreden. Zo is Russell doorgeschoven naar P2. Het zal de derde keer dit seizoen zijn dat hij zal starten vanaf de voorste rij.

Uitdagende vrijdag

"Het was voor iedereen een uitdagende dag," vertelde de Brit na afloop van de kwalificatie. "Het nieuwe asfalt was heel glad, het staat ontzettend veel wind, zand wordt over het circuit geblazen. We gingen naar buiten voor de kwalificatie en de rondetijden waren immens vergeleken met wat we vanochtend reden. Dat was leuk en ik ben erg blij met P3." Hij wist toen nog niet dat hij eigenlijk de tweede plek had gepakt. "Dit was beter dan verwacht."

Norris kwijtgeraakt

"Lando en de McLarens zijn momenteel erg snel," vervolgde Russell. "We weten natuurlijk dat Max en Red Bull buiten bereik liggen. We vechten nu met Ferrari om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. We moeten constant zijn en van daaruit verder gaan." Charles Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich als vijfde en twaalfde, respectievelijk, en zijn dus verslagen door de Mercedessen. Ondertussen vroeg Russell zich af waar Norris eigenlijk was. "Waar is Lando eigenlijk? We zijn hem kwijtgeraakt..."