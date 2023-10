Brian Van Hinthum

George Russell en Max Verstappen beleefden tijdens en na de sprintrace in Azerbeidzjan van eerder dit jaar een aantal hachelijke momenten. De Nederlander schold Russell voor het ook van de hele wereld uit en een rel was geboren. Inmiddels is de strijdbijl begraven en blikt Russell terug op het moment.

Verstappen en Russell stonden tijdens Grand Prix van Azerbeidzjan eerder dit jaar lijnrecht tegenover elkaar. Tijdens de sprintrace in Bakoe kwam het tweetal in de openingsronde in aanraking met elkaar, waarna met name Verstappen bijzonder boos was op zijn collega. Na afloop van de sprintrace zocht hij zijn leeftijdgenoot op om verhaal te halen, maar het antwoord van Russell stemde de Nederlander niet bepaald tevreden, waarna hij de Mercedes-coureur bij het weglopen voor het oog van de hele wereld nog uitschold voor 'dickhead'.

Gebeurt in het racen

Inmiddels lijkt die strijdbijl lang en breed begraven, daar het tweetal regelmatig samen op de padelbaan staat in Monaco. De Britse coureur doet nu in de Beyond the Grid-podcast zijn kant van het verhaal. "Volgens mij begon het woord met een 'D' en eindigde het met een 'D'", lacht de Mercedes-coureur. "Weet je, het is racen. Het gebeurt allemaal in het heetst van de strijd. Het is een fysieke sport, ook al wordt het niet altijd zo gezien. Je staat onder zulke zware persoonlijke druk en druk van buitenaf. We willen het allemaal zo goed mogelijk doen en dat respecteren we", stelt Russell.

Geen excuses nodig

De Brit vervolgt: "Niemand van ons gaat de baan op om doelbewust te crashen of iemand van de baan te rijden." Russell rijdt ook tegen een aantal heren waar hij al lange tijd vrienden mee is en volgens hem zijn excuses na een incident op de baan niet nodig, ook niet voor Verstappen. "Nee, totaal niet. Er is nooit een verontschuldiging nodig. Het maakt niet uit wat er gezegd is verder. In momenten binnen een uur na de race of tijdens de race maakt het niet uit wat er gezegd wordt. Het gebeurt en je gaat weer verder. Vervolgens ben je misschien geen beste vrienden in de paar races daarna, maar we zijn allemaal volwassen genoeg om te weten dat dit racen is."