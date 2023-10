Pérez verklaart teleurstellende dertiende positie in kwalificatie voor GP Qatar

Vincent Bruins

Zaterdag 7 oktober 2023 09:31

Sergio Pérez maakte een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar mee. De coureur van Red Bull Racing zal de zondagsrace op het Lusail International Circuit vanaf de dertiende positie aan moeten vangen.

Kwalificeren blijkt dit seizoen niet de sterkste kant te zijn van Pérez. Na twee pole positions in de eerste vijf raceweekenden ging het vervolgens bergafwaarts voor de Mexicaan. Hij kwam van de Grand Prix van Monaco tot en met die van Groot-Brittannië vijfmaal achter elkaar niet in Q3 terecht. Ook in Qatar zit het Pérez dus tegen. Hij werd in Q1 elfde met een seconde achterstand op teamgenoot Max Verstappen. Hij leek op het nippertje Q3 te bereiken met een rondetijd in Q2 die nog maar net goed genoeg was voor de top tien, maar deze werd door de wedstrijdleiding afgepakt. Pérez had namelijk de track limits overschreden.

Omstandigheden waren lastig

"Het was nogal lastig," begon Pérez tegenover Sky Sports F1. "We hadden het moeilijk met de balans. We hadden zoveel problemen... In elke bocht was het weer anders. De omstandigheden waren een enorme uitdaging. Ja, we hadden het gewoon erg lastig in de kwalificatie."

"Het is nog niet voorbij," antwoordde de 33-jarige uit Guadalajara op de vraag hoe hij de zondag aan gaat pakken en of hij de Sprint van de zaterdag als een soort 'reset' kan gebruiken. "Hij gaat ontzettend lastig worden om in te halen met de baanomstandigheden zoals ze nu zijn. Maar we gaan het zien waartoe we tot in staat zijn en van daaruit herstellen."