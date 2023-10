Vincent Bruins

Zondag 1 oktober 2023 20:53

Daniel Ricciardo zou de koploper zijn in de race om het zitje naast Max Verstappen, als Red Bull Racing besluit Sergio Pérez weg te sturen. Dat hebben bronnen gemeld aan Formule 1-analist Lawrence Barretto.

"Oscar Piastri heeft bewezen dat een jaar aan de zijlijn staan niet een slecht iets is," ging Barretto bij Formula1.com in op het feit dat Lawson een voltijds stoeltje bij AlphaTauri is misgelopen. "Hij bracht het afgelopen seizoen door op de bank bij Alpine, voordat hij zijn Formule 1-debuut maakte bij McLaren dit jaar. Er zijn nu veel ogen gericht op de Australiër na een reeks briljante prestaties, inclusief een eerste podium tijdens de laatste race in Japan. En er bestaat een mogelijkheid dat Lawson helemaal niet tot 2025 hoeft te wachten om zijn kans te krijgen. Red Bull heeft laten zien, door middel van het ontslag van [Nyck] de Vries en hem te vervangen met Ricciardo vóór de zomerstop, dat het niet bang is om middenin het seizoen de rijdersbezetting te veranderen."

Pérez onder druk

"Sergio Pérez staat onder druk bij Red Bull, omdat hij nog maar net de helft van het aantal punten van teamgenoot Max Verstappen bij elkaar heeft gesprokkeld," vervolgde Barretto. "De Mexicaan heeft een achterstand van 177 punten, ondanks dat hij ruimschoots over de beste auto van het veld beschikt. Bronnen suggereren dat Ricciardo de favoriet bij Red Bull is om Pérez halverwege of richting het einde van 2024 te vervangen, als het nodig is," vervolgde Barretto. "Lawson zou dan worden opgeroepen om de Australiër bij AlphaTauri te vervangen. Met dit in het achterhoofd wil Red Bull Lawson graag behouden. Het is mogelijk dat ze hem voor een jaar kunnen uitlenen, mocht Williams willen dat hij Logan Sargeant vervangt. De twee teams hebben eerder samengewerkt, toen Alex Albon zich bij de Britse renstal voegde, terwijl hij onder contract stond van Red Bull als reservecoureur."

Kwestie van 'wanneer' in plaats van 'of' voor Lawson

Omdat wordt begrepen dat Red Bull Lawson in een van haar vier auto's wil hebben in 2025, zou een deal met Williams voor slechts één seizoen zijn: "En dat is waarschijnlijk niet iets wat Williams wil," aldus Barretto. "Dat betekent dat de toekomst op de korte termijn redelijk duidelijk is voor Lawson: blijven presteren als de vervanger van Ricciardo, totdat de Australiër terugkeert - en er is een goede kans dat Lawson ook volgend weekend in Qatar racet, en een rentree van Ricciardo waarschijnlijk op zijn vroegst in Austin zal zijn - en vervolgens alles geven als reservecoureur. En dan moet hij zijn tijd afwachten, omdat het in het geval van een voltijds stoeltje er meer op lijkt dat het een kwestie is van 'wanneer' in plaats van 'of'. Op zijn 21e, als momenteel de jongste coureur op de grid, is tijd ook zeker in zijn voordeel."