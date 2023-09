Remy Ramjiawan

Zaterdag 30 september 2023 16:14

Hoewel Daniel Ricciardo in zijn twee races in 2023 nog niet heeft kunnen laten zien dat hij weer terug is, is hij inmiddels al wel vastgelegd voor volgend jaar. De Australiër blikt bij Speedcafe vooruit op volgend seizoen en onthult dat hij 'hongeriger' is dan ooit om te laten zien wat hij kan.

'Danny Ric' kende een ongelukkige rentree in 2023 met als dieptepunt de tweede vrije training in Zandvoort, toen hij zijn linkerhand blesseerde. Het was de kans voor Liam Lawson, die de Nieuw-Zeelander met beide handen aangreep. Ondanks die domper voor Ricciardo, is afgelopen weekend in Japan bekend geworden dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar ook volgend seizoen bij het zusterteam van Red Bull Racing zal zitten en dat geeft hem veel rust.

'Wist niet wat ik wilde'

"Ik ben erg blij dat ik volgend jaar met een contract op de grid sta. Een jaar geleden wist ik eerlijk gezegd niet precies wat ik wilde. Ik wist het niet zeker", zo legt de vervanger van Nyck de Vries uit over zijn periode na McLaren. De 34-jarige coureur uit Perth wist in het papaja oranje weliswaar één overwinning te pakken, maar buiten die opsteker om, was er maar weinig positiefs te melden. Tot overmaat van ramp werd zijn doorlopende contract bij McLaren aan de kant geschoven voor de komst van Oscar Piastri.

'Hongerige' Ricciardo

"Het eerste deel van dit jaar heb ik veel over mezelf geleerd en over wat ik wil en hoe ik mijn carrière wil voortzetten. Het heeft me echt nieuw leven ingeblazen en me die tweede duw in de rug gegeven waar ik op hoopte - maar die ik niet kon afdwingen. Dus nu ik dat heb en iets bevestigd heb voor volgend jaar, ben ik weer een heel, heel hongerige jongeman", aldus Ricciardo.