Brian Van Hinthum

Vrijdag 6 oktober 2023 20:14

Max Verstappen is zijn weekend in Qatar op weg naar zijn derde wereldtitel op de best mogelijke manier begonnen met de pole position in de kwalificatie van vrijdag. De Nederlander is na afloop vanzelfsprekend over zijn uitstekende rondje en kijkt uit naar de rest van het weekend.

Verstappen kan dit weekend zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1 pakken tijdens de sprintrace van zaterdag, maar eerst was het tijd voor de kwalificatie op vrijdag voor de race van zondag. Alle coureurs moesten het met minimale voorbereidingstijd doen met slechts één vrije training en daarnaast was het nieuw geasfalteerde circuit in Lusail een bron van onrust. Het werd dus interessant om te zien wie het beste uit de verf zou komen.

Verstappen tevreden

Dat werd uiteindelijk Verstappen. De regerend wereldkampioen begint zijn 'kampioenschapsweekend' uitstekend met een strakke pole position en na afloop is hij dan ook tevreden met zijn vrijdag. "Het is een geweldige start van het weekend. Het was vrij lastig met weinig grip, dus ik ben heel blij om op pole position te staan. Het was een goede dag voor ons", zo klinkt de eerste reactie van de man uit Hasselt in Qatar.

Als kersvers wereldkampioen vanaf pole?

Zijn pole position staat dus voor zondag, terwijl de zaterdag de grote dag voor Verstappen lijkt te gaan worden. Met slechts drie punten kan hij zijn derde titel te grazen nemen, waardoor hij dus op zondag als drievoudig wereldkampioen in de auto kan gaan stappen. Hij krijgt de vraag hoe de situatie dan is. "Natuurlijk wil ik dan alsnog gewoon winnen, dat zit in mijn natuur. Eerst moeten we zorgen dat morgen een goede dag is. Het is in ieder geval een geweldige start aan het weekend."