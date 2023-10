Verstappen mogelijk eerste 'Formule 1-miljardair', Norris en Albon lachen om Russell | GPFans Recap

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 3 oktober 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Qatar is in aantocht. Dat betekent dat er een belangrijke vraag beantwoord diende te worden: staat Daniel Ricciardo aan de start in de oliestaat of mag Liam Lawson opnieuw invallen? Ook het inkomen van Max Verstappen werd vandaag uitgebreid besproken, want volgens sommige experts kan hij als eerste coureur meer dan een miljard euro verdienen met zijn rijkunsten. Dat en meer lees je in de GPFans Recap van dinsdag 3 oktober.

Gallagher: 'Verstappen op weg om eerste miljardair-coureur te worden'

Max Verstappen weet nu waarschijnlijk al niet hoe hij al zijn geld ooit nog op kan maken, maar ook de komende jaren hoeft hij zich geen zorgen te maken over zijn banksaldo. Volgens F1-expert Mark Gallagher zou Verstappen de eerste Formule 1-miljardair kunnen worden, gezien de honderden miljoenen die hij al heeft verdiend en ook de komende jaren blijft verdienen. Lees hier meer over de inkomsten van Verstappen.

Sprintraceweekend Qatar: hoe werkt het ook alweer?

In Qatar krijgen we weer een sprintrace voorgeschoteld. Maar wat houdt dat ook alweer in? Hoe laat moeten we inschakelen om de kwalificatie te kunnen volgen en wanneer staan de races op het programma? We hebben het allemaal overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Bekijk het tijdschema en de overige info hier.

Norris en Albon nemen Russell op de hak: 'Mercedes op P2 door prestaties Hamilton'

Lando Norris, Alexander Albon en George Russell debuteerden tegelijk in de Formule 1. Russell rijdt op dit moment voor het hoogstgeklasseerde team: Mercedes. Dat heeft het team echter vooral te danken aan Lewis Hamilton, zo grappen Norris en Albon in een mini-reünie. Lees hier meer over het humoristische gesprek.

'Pérez hoeft niet op hulp van meedogenloze Verstappen te rekenen in strijd om tweede plaats'

De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull zou onder andere afhangen van het feit of het lukt om de tweede plaats in het WK veilig te stellen. Daarbij hoeft hij volgens journaliste Natalie Pinkham zeker niet te rekenen op hulp van teamgenoot Max Verstappen. "Ik denk dat de hele reden dat Red Bull en Max zo dominant zijn, is omdat er iets meedogenloos in Max en Christan Horner [teambaas] zit", klinkt het in de F1 Nation Podcast. "Het zijn ontzettend competitieve mensen. Ze zijn nauwgezet, grondig, ze hebben een ongekende werkethiek, maar bovenal hebben ze iets meedogenloos." Lees hier meer.

Dit is hoeveel miljoenen teams mislopen bij deelname van Andretti

Andretti heeft toestemming van de FIA gekregen om als elfde team deel te nemen in de Formule 1. De volgende horde is een deal met Formula One Management, de partij die gaat over de commerciële afspraken. Het heetste hangijzer is de verdeling van het prijzengeld, want de bestaande elf teams zouden stuk voor stuk 11 miljoen dollar mislopen door de deelname van Andretti. Lees hier meer.

Spreekt Sainz uit dat hij bij Ferrari wil blijven? Gesprekken volgen komende winter

Carlos Sainz lijkt een langer verblijf bij Ferrari te verkiezen boven een switch naar een ander team. De Spanjaard, die eerder al reed voor Toro Rosso, Renault en McLaren, wordt genoemd bij het nieuwe team van Audi. De laatste races is hij echter behoorlijk in vorm en dus staat hij er ineens een stuk beter op bij de bazen van Ferrari. Lees hier meer.

'Ricciardo stelt comeback uit tot Texas, Lawson ook in Qatar achter het stuur'

Kan hij rijden of komt Qatar nog te vroeg? Vandaag volgde het verlossende antwoord voor Daniel Ricciardo. Na een simulatortest bij Red Bull luidt de conclusie dat de Australiër de Grand Prix van Qatar beter kan laten schieten, om zo het herstel van zijn hand niet in gevaar te brengen. Liam Lawson zal hem opnieuw vervangen, zo kun je hier lezen.